Власти Москвы не только прекратят взыскивать штрафы, но и выплатят субсидии москвичам и бизнесу за почти все ранее уплаченные

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию». Об этом он написал в своем блоге. С москвичей, которые не оплатили уже назначенный штраф за несоблюдение коронавирусных ограничений, не будут его взыскивать.

Помимо этого, правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

«Амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19», — написал столичный мэр, отметив, что в общей сложности власти Москвы вернут или прекратят взыскание более 13,6 млрд руб.

Амнистия начнется 1 июня. Для получения субсидии необходимо до конца этого года сходить в МФЦ и предоставить постановление о штрафе и документ о его уплате.

3 марта в столице отменили QR-коды, необходимые для посещения театров, музеев, спортивных соревнований, и сняли ограничения на посещение заведений общепита. Самоизоляция для пожилых граждан стала носить рекомендательный характер.

15 марта в Москве отменили оставшиеся коронавирусные ограничения, а именно масочный режим, соблюдение социальной дистанции и обязательное измерение температуры в общественных местах. Тогда же прекратили действовать COVID ограничения для бизнеса. Собянин объяснял такое решение стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.

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