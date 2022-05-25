Собянин объявил «ковидную амнистию»
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию». Об этом он написал в своем блоге. С москвичей, которые не оплатили уже назначенный штраф за несоблюдение коронавирусных ограничений, не будут его взыскивать.
Помимо этого, правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.
«Амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19», — написал столичный мэр, отметив, что в общей сложности власти Москвы вернут или прекратят взыскание более 13,6 млрд руб.
Амнистия начнется 1 июня. Для получения субсидии необходимо до конца этого года сходить в МФЦ и предоставить постановление о штрафе и документ о его уплате.
3 марта в столице отменили QR-коды, необходимые для посещения театров, музеев, спортивных соревнований, и сняли ограничения на посещение заведений общепита. Самоизоляция для пожилых граждан стала носить рекомендательный характер.
15 марта в Москве отменили оставшиеся коронавирусные ограничения, а именно масочный режим, соблюдение социальной дистанции и обязательное измерение температуры в общественных местах. Тогда же прекратили действовать COVID ограничения для бизнеса. Собянин объяснял такое решение стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.
Спустя два месяца со станций московского метро, МЦК и МЦД начали убирать аппараты для спиртовой обработки рук. В пресс-службе столичного департамента транспорта пояснили, что пассажиры стали пользоваться санитайзерами в десять раз реже, поэтому их решили убрать и начали с менее востребованных.
При этом власти решили сохранить усиленную дезинфекцию транспорта и инфраструктуры. Поверхности на станциях обрабатываются каждые два часа, вагоны — до двух раз в сутки.
Накануне в России зафиксировали рост госпитализаций с коронавирусом за сутки на 218%. Москва находилась на втором месте по числу попавших в больницы (123). В России за предыдущие сутки выявили 3,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, Москва также находилась на втором месте по этому показателю с 172 случаями — лидировал Санкт-Петербург с 304.