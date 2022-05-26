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В России выявили 4,7 тыс. заболевших COVID при 2 тыс. госпитализаций

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России за сутки обнаружили 4,7 тыс. зараженных коронавирусом, госпитализировали за этот период 2060 человек, свидетельствуют данные оперштаба. Число госпитализированных по сравнению с предыдущим днем, когда в больницы попали 2503 человека, сократилось на 17,7%.

Выписали за последние сутки 6455 вылечившихся, умер от коронавируса 91 человек.

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В Москве за прошедшие сутки обнаружили 368 случаев коронавируса, госпитализировали 128 человек. Выздоровели после лечения от коронавируса 332 жителя столицы, умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Накануне в России выявили 4 850 новых заражений и 93 смерти от COVID-19.

На прошлой неделе глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия «наверняка не закончилась», а снижать защитные меры рискованно. Он также раскритиковал отказ от тестирования на коронавирус, поскольку темпы заражения растут в 70 странах мира.

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Теги
пандемия коронавирус статистика госпитализация COVID-19
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