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Гендиректор Pfizer предупредил о постоянных волнах коронавируса

Политики хотят объявить о победе над COVID, а люди устали от защитных мер и не хотят ревакцинироваться, считает гендиректор производителя вакцины. Из-за этого новые волны различных вариантов коронавируса могут появляться постоянно
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Волны того или иного штамма коронавируса могут возникать постоянно из-за усталости людей от мер против COVID-19 и нежелания ревакцинироваться, заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает Financial Times.

По его словам, люди все больше устают от мер против распространения коронавируса, в то время как политики «хотят объявить о победе над ним». Бурла прогнозирует, что число людей, готовых пройти ревакцинацию, сократится. Эти факторы вместе с падением иммунитета от предыдущих вакцинаций и инфекций приведут к «постоянным волнам» новых вариантов коронавируса и росту смертности.

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«Что меня волнует, это самоуспокоенность», — отметил он. По словам Бурлы, в ходе дискуссий со знакомыми он замечает, что люди готовы «понизить планку» и «принять немного больше смертей среди старшего поколения», вместо того чтобы носить маски.

22 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия «наверняка не закончилась» и правительства «снижают защитные меры на свой риск», передавало Associated Press. «Отказ от тестирования и секвенирования означает, что мы закрываем глаза на эволюцию вируса», — сказал он. По словам Гебрейесуса, несмотря на вакцинацию 60% населения мира, пандемия «не закончится нигде, пока она не закончится везде». Число зараженных увеличивается в 70 странах из всех регионах мира, несмотря на это, уровни тестирования падают, подчеркнул он.

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Число выявляемых случаев коронавируса в мире падает, свидетельствуют данные всемирной организации. Так, после пиковых показателей в январе, когда за неделю выявляли больше 20 млн зараженных по всему миру, их число стало сокращаться и к концу февраля снизилось до 10 млн случаев в неделю. В марте произошел подъем до 12,7 млн инфицированных в неделю, после чего снова начался спад. На неделе, начавшейся 16 мая, как и на предшествующей ей, в мире обнаружили 3,8 млн заражений.

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В России число выявляемых случаев коронавируса в мае также не растет, за последние две недели оно составляет 4–5 тыс. в сутки. Накануне в стране выявили 4 580 новых заболевших, госпитализировали 2,5 тыс. человек, умерли 93 человека.

В апреле в России отменили норматив о еженедельном проведении не менее 300 тестов на COVID-19 на 100 тыс. населения, теперь он будет определяться в каждом конкретном регионе на основании эпидемиологической обстановки. В конце марта россиянам и гражданам ЕАЭС разрешили не сдавать ПЦР-тест при проезде через сухопутную границу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса может закончиться в обозримом будущем, но сам вирус не уйдет, а останется надолго, «если не навсегда».

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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Юлия Выродова Юлия Выродова
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