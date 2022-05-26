Гендиректор Pfizer предупредил о постоянных волнах коронавируса
Волны того или иного штамма коронавируса могут возникать постоянно из-за усталости людей от мер против COVID-19 и нежелания ревакцинироваться, заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает Financial Times.
По его словам, люди все больше устают от мер против распространения коронавируса, в то время как политики «хотят объявить о победе над ним». Бурла прогнозирует, что число людей, готовых пройти ревакцинацию, сократится. Эти факторы вместе с падением иммунитета от предыдущих вакцинаций и инфекций приведут к «постоянным волнам» новых вариантов коронавируса и росту смертности.
«Что меня волнует, это самоуспокоенность», — отметил он. По словам Бурлы, в ходе дискуссий со знакомыми он замечает, что люди готовы «понизить планку» и «принять немного больше смертей среди старшего поколения», вместо того чтобы носить маски.
22 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия «наверняка не закончилась» и правительства «снижают защитные меры на свой риск», передавало Associated Press. «Отказ от тестирования и секвенирования означает, что мы закрываем глаза на эволюцию вируса», — сказал он. По словам Гебрейесуса, несмотря на вакцинацию 60% населения мира, пандемия «не закончится нигде, пока она не закончится везде». Число зараженных увеличивается в 70 странах из всех регионах мира, несмотря на это, уровни тестирования падают, подчеркнул он.
Число выявляемых случаев коронавируса в мире падает, свидетельствуют данные всемирной организации. Так, после пиковых показателей в январе, когда за неделю выявляли больше 20 млн зараженных по всему миру, их число стало сокращаться и к концу февраля снизилось до 10 млн случаев в неделю. В марте произошел подъем до 12,7 млн инфицированных в неделю, после чего снова начался спад. На неделе, начавшейся 16 мая, как и на предшествующей ей, в мире обнаружили 3,8 млн заражений.
В России число выявляемых случаев коронавируса в мае также не растет, за последние две недели оно составляет 4–5 тыс. в сутки. Накануне в стране выявили 4 580 новых заболевших, госпитализировали 2,5 тыс. человек, умерли 93 человека.
В апреле в России отменили норматив о еженедельном проведении не менее 300 тестов на COVID-19 на 100 тыс. населения, теперь он будет определяться в каждом конкретном регионе на основании эпидемиологической обстановки. В конце марта россиянам и гражданам ЕАЭС разрешили не сдавать ПЦР-тест при проезде через сухопутную границу.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса может закончиться в обозримом будущем, но сам вирус не уйдет, а останется надолго, «если не навсегда».