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WP узнала о разногласиях в НАТО по присутствию в Восточной Европе

По информации издания, страны Балтии и Польша требуют размещения на своих территориях больших сил НАТО. При этом ряд европейских стран считает, что это будет слишком затратно и ослабит их военный потенциал в других частях света
Фото: Стингер / РИА Новости
Фото: Стингер / РИА Новости

Страны — участницы Североатлантического альянса не могут прийти к компромиссу по поводу масштабов расширения военного присутствия альянса в Восточной Европе. Об этом со ссылкой на документы альянса сообщает газета Washington Post (WP).

По данным издания, в рядах европейских союзников растут разногласия по поводу того, каким образом будет выстраиваться военное присутствие НАТО в Восточной Европе на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.

«Страны Прибалтики и Польша требуют значительного расширения военного присутствия на своей территории и новых возможностей, таких как средства противовоздушной обороны, которые помогли бы значительно затруднить потенциальное вторжение России», — пишет газета.

В публикации сказано, что на фоне этих этих просьб ряд других членов альянса, таких как Франция и Италия, выразили скептицизм по поводу возможностей России в обозримой перспективе представлять реальную угрозу для союзников.

В то же время при наличии такой угрозы предлагается развернуть в этих странах контингенты численностью по 20 тыс. человек. При этом многие государства опасаются, что переброска таких значительных сил в Восточную Европу будет слишком затратной и ослабит их военный потенциал в других частях света.

Издание указывает, что предварительное решение по масштабам военного присутствия в Восточной Европе должно быть принято к концу июня, когда лидеры стран альянса соберутся на саммит в Мадриде.

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Страны Балтии снова попросили НАТО нарастить присутствие на их территории
Политика
Фото:Getty Images

Обсуждение увеличения численности контингента НАТО в странах Восточной Европы ведется уже несколько месяцев. 12 января на фоне публикаций о скоплении российских войск на украинской границе премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала о переговорах с альянсом на эту тему. Генсек НАТО Йенс Столтенберг впоследствии говорил, что такую меру будут рассматривать в случае начала военных действий на Украине. Они начались 24 февраля: Россия объявила о проведении на территории соседнего государства спецоперации по «демилитаризации и денацификации».

Президент Латвии Эгилс Левитс в марте заявил, что стране необходимо постоянное присутствие американских войск. По его словам, контингент НАТО должен расположиться на восточном фланге в Прибалтике, Польше и Румынии: такой шаг стал бы для России «мощным сигналом» о готовности альянса защищать входящие в него страны.

24 марта, лидеры стран альянса одобрили размещение дополнительных боевых групп в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. Российские власти выражали обеспокоенность укреплением восточного фланга НАТО. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО де-факто начало усиление восточного фланга еще до официального принятия такого решения.

14 мая страны Балтии вновь попросили НАТО нарастить присутствие на их территории. Столтенберг ранее говорил, что НАТО прорабатывает планы по отправке постоянных и полномасштабных военных сил к восточным границам для защиты от возможного нападения России.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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