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Военная операция на Украине ,  
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США предупредили Украину о риске эскалации из-за ударов по России

Вашингтон обсуждает с Киевом опасность эскалации, если украинские военные будут наносить удары по территории России, передает Reuters со ссылкой на представителей США и источники в дипломатических представительствах.

«У нас есть опасения по поводу эскалации конфликта, но мы по-прежнему не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать им руки по поводу поставляемого оружия», — сказал один из трех представителей США.

По словам второго представителя США, у Вашингтона и Киева есть «общее понимание» по поводу использования определенных систем вооружения, предоставленных западными странами. «До сих пор мы были на одной волне в отношении порогов», — заявил собеседник агентства, отмечая, что у Украины есть много «целей» на своей территории, на что были нацелены поставки вооружения Западом.

Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта
Политика

Власти приграничных регионов России за время военной операции на Украине несколько раз сообщали об обстрелах. 11 апреля в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях, а также в районах Краснодарского края и на севере Крыма ввели желтый уровень террористической угрозы. Желтый уровень продолжает оставаться в указанных регионах, кроме Воронежской области, там его отменили с 26 мая.

Накануне власти Белгородской области сообщили об очередном обстреле, в результате которого в селе Журавлевка пострадала одна женщина. До этого губернатор региона Вячеслав Гладков рассказывал, что за время обстрелов Журавлевки и села Нехотеевки было повреждено 82 строения и 41 автомобиль.

11 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал власти граничащих с Украиной регионов принять дополнительные меры безопасности.

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