Медведев назвал санкции средством борьбы за мировое лидерство

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Санкции против России будут одним из системных способов борьбы против ее развития и борьбы за мировое лидерство, каждый новый пакет ограничительных мер — это попытка в максимальной степени ослабить страну, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Нам понятно, что и эти санкции, которые введены против нашей страны, будут одним из системных способов борьбы за мировое лидерство и борьбы против развития нашего государства, нашей страны. Причем это будет продолжаться очень и очень долго», — сказал Медведев.

По его словам, подчас причины введения санкций против России являются незначительными, «хотя к нынешней ситуации это не относится». Кроме того, Медведев назвал санкции гораздо более сложным вызовом, чем пандемия коронавируса. «Как ни крути, с пандемией пыталось бороться все человечество. Но тем не менее здесь хотя бы не было идеологических расхождений таких явных. А то, что сейчас происходит, — это совсем другая история», — заключил Медведев.

В середине мая Медведев перечислил возможные последствия санкций. При этом он отметил, что его слова не являются прогнозом. Он перечислил десять пунктов:

крупный логистический кризис мирового масштаба и крах иностранных авиакомпаний из-за запрета полетов над территорией России;

энергетический кризис в странах, отказывающихся от российских нефти и газа, замедление развития цифровой экономики;

«полноценный международный продовольственный кризис», голод в отдельных странах;

финансовый кризис в некоторых странах, подрыв устойчивости ряда национальных валют и галопирующая инфляция;

новые региональные военные конфликты;

активизация террористов;

новые эпидемии;

упадок международных институтов;

создание новых, прагматических международных альянсов;

появление новой архитектуры безопасности в мире.

Президент Владимир Путин заявлял, что из-за продолжения «санкционной одержимости» ЕС столкнется с «сложнейшими, труднообратимыми последствиями» для своих граждан, а также для беднейших государств мира.