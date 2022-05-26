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Минфин подтвердил, что демпферные выплаты превысят 1 трлн руб.

Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости
Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

За май нефтяные компании могут получить в качестве компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок около 230–240 млрд руб., итоговые демпферные выплаты с начала года превысят 1 трлн руб., сообщили РБК в пресс-службе Минфина России.

«Величина демпферных выплат в мае (с учетом временного лага 1 месяц) может составить порядка 260 млрд руб. (распределится между бензином и дизелем примерно в соотношении 45 на 55%). Выплаты по демпферу в июне за май составят, по нашим оценкам, порядка 230–240 млрд руб. Всего за пять месяцев 2022 года итоговые демпферные выплаты превысят 1 трлн руб.», — рассказали в ведомстве.

В Минфине подчеркнули, что по итогам прошлого года выплаты по демпферу составили порядка 674,4 млрд руб. Таким образом, сумма компенсаций нефтекомпаниям за первые пять месяцев текущего года уже примерно вдвое превысила итоговую сумму прошлого года.

Механизм демпфера был приведен в действие в 2019 году для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. По его условиям, при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, при низких платят в бюджет.

В формуле демпфера заложена индикативная цена на бензин и дизтопливо — оптовая цена, которую устанавливает правительство, от нее зависит уровень компенсации нефтяникам.

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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

В 2021 году индикативная цена на бензин была снижена на 4 тыс. руб., до 52,3 тыс. руб. за тонну. С 1 января текущего года планировалось ее частично восстановить, однако от этого решили отказаться. «Это могло повлиять на розничные цены, поэтому от этого восстановления решено отказаться», — заявил в интервью РБК вице-премьер Александр Новак в конце декабря.

Он тогда говорил, что индикативная цена в 2022 году будет индексирована на 3%, то есть значительно ниже инфляции. В итоге решили сохранить темп индексации в 2022 году, заложенный в Налоговом кодексе, — на 5,5%, до 55,2 тыс. руб., рассказали РБК два источника, знакомые с корректировками.

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С конца февраля зарубежные страны ввели против России несколько пакетов санкций, которые коснулись в том числе энергетического сектора.Так, в середине марта ЕС ввел запреты на осуществление новых инвестиций в российский энергетический сектор, поставки европейского оборудования для энергетической отрасли, экспорт в Россию европейских предметов роскоши и сделки с российскими госкомпаниями из списка, в который вошли нефтяные компании.

В Евросоюзе на данный момент рассматривают возможность включения нефтяного эмбарго в шестой пакет санкций против России. Пока ЕС не удалось согласовать новый санкционный пакет. Сначала против эмбарго выступили Венгрия, Словакия и Чехия, а позднее ЕК пошла им навстречу и разрешила Венгрии и Словакии продолжить импорт российской нефти до конца 2024 года, а Чехии — до июня 2024 года. После этого Братислава и Прага сняли свои возражения, но Будапешт все еще не готов отозвать свое вето. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что для экономики Венгрии эмбарго на российскую нефть будет сравнимо с «атомной бомбой», а на то, чтобы перестроить энергетический сектор страны, уйдут годы.

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