Российские компании начали увольнять украинских ИT-специалистов

В первую очередь это относится к сотрудникам с доступом к критической инфраструктуре и данным. Крупнейшие игроки говорят, что они против дискриминации, а юристы — что Трудовой кодекс не предусматривает таких увольнений

Фото: Максим Стулов / ТАСС

О том, что российские компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности ИТ-специалистов украинского происхождения, РБК рассказали два участника ИТ-рынка и подтвердил глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Он предположил, что такое негласное требование идет от государственных заказчиков, с которыми работают компании. О каких именно компаниях идет речь, собеседники РБК не уточняют.

Случаи подобных увольнений также обсуждали в кулуарах участники Российского интернет-форума (проходил с 18 по 20 мая), убедился корреспондент РБК. По словам одного из них, украинских ИТ-специалистов увольняют, «опасаясь диверсий».

По словам источника РБК на рынке кибербезопасности, службы внутренней безопасности в компаниях сейчас «особо пристально следят за сотрудниками, которые сами либо их родственники являются гражданами Украины», и рекомендуют не работать с такими специалистами либо «берут их на карандаш». В первую очередь это относится к сотрудникам, у кого есть доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры, сообщил этот собеседник.

Бегтин говорит, что украинских ИТ-специалистов было не так много в России и «чаще всего они либо работали на аутсорсе (привлечение внешних компаний и специалистов для выполнения некоторых бизнес-процессов компании. — РБК), либо работали на офшорных программистов, после того как те начали активно перебираться на Украину после 2014 года». «Текущая ситуация довольно противоречивая. С одной стороны, в России наблюдается дефицит ИТ-специалистов, с другой — есть риски в виде диверсий, которые уже происходят в компаниях (каких, эксперт не уточнил. — РБК). К тому же вопрос не только в гражданстве — есть еще ряд критериев, которые могут повлиять на потенциальные диверсии внутри компании: работа иностранных спецслужб, вопрос политических убеждений сотрудника, наличие родственников на Украине», — рассуждает он.

РБК опросил крупнейшие российские ИТ-компании или организации с большим штатом ИТ-специалистов. Представители «Яндекса», МТС, Ozon и «Почты России» заверили, что не принимают кадровых решений исходя из национальности своих сотрудников, и не стали говорить, известно ли им о случаях увольнения или дискриминации украинских ИТ-специалистов в России. Представитель Positive Technologies сообщил, что в компании нет сотрудников-украинцев. Представители VK, Сбербанка, КРОКа, Group-IB, «Лаборатории Касперского» и «Ростелекома», а также ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» отказались от комментариев. РБК направил запрос в ВТБ, Wildberries и Softline.

Коммерческий директор «Код безопасности» Федор Дбар рассказал, что в компании нет украинских сотрудников. При этом он отметил, что сегмент информационной безопасности априори предполагает защиту как от внешнего, так и от внутреннего воздействия, «а в любой модели угроз есть такая, как инсайдер». «Это было всегда, в том числе и до нынешних событий, и будет после. Но и здесь необязательно ждать диверсию именно от человека с какой-то конкретной национальностью, ведь самый распространенный тип инсайдера — это обидевшийся сотрудник, которого в свое время за что-то уволили. Конечно, имея такую угрозу, любая компания, которая серьезно занимается информбезопасностью, будет строить свою систему с учетом этого фактора», — говорит Дбар.

Читайте на РБК Pro Pro Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Статьи Pro Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Статьи Pro Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Статьи Pro Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников Инструкции Pro Почему обвалились продажи NFT Почему обвалились продажи NFT Статьи Pro x The Economist Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности Статьи Pro Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора Прогнозы Pro МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит Статьи

При этом директор по персоналу Angara Security Оксана Ткачева рассказала, что, поскольку деятельность компании связана с кибербезопасностью, она не может нанимать иностранных граждан, а также «пускать их в офис без предварительного информирования организаций, ответственных за соблюдение режима секретности». «Мы не приемлем никакие виды дискриминации, и у нас нет оснований сомневаться в надежности наших сотрудников, поэтому мы не увольняли бы никого по национальному признаку, если бы в штате компании были иностранцы», — заявила она.

Насколько законны подобные увольнения

Руководитель практики частного права юридической службы «Амулекс» Елена Проскурова объясняет, что на сотрудника с иностранным гражданством распространяется действие трудового законодательства России, по которому он может написать заявление об увольнении по собственному желанию. Если же увольнение происходит по инициативе работодателя, то последний может принять решение о сокращении штата или численности компании, но при этом все равно обязан предупредить сотрудника за два месяца и произвести все выплаты, говорит она.

Еще один вариант — привлечение работника к дисциплинарной ответственности, но для этого нужны основания согласно Трудовому кодексу. Если сотрудник с другим гражданством уверен, что увольнение произведено с нарушением трудового законодательства, он вправе обратиться в суд и попытаться оспорить действия работодателя. «Также для иностранных сотрудников есть другие специальные основания для увольнения. Например, окончание срока действия патента, полиса ДМС, аннулирование или окончание срока действия разрешения на временное проживание либо аннулирование разрешения вида на жительство», — перечисляет юрист. Но прежде чем уволить иностранного работника по специальному основанию, необходимо отстранить его от работы на 30 дней, направив уведомление.

По данным HeadHunter, на их платформе размещено 9,2 тыс. резюме от 7,9 тыс. соискателей с гражданством Украины, которые ищут работу в России (от одного лица может быть подано несколько резюме). Из этих резюме 1,2 тыс. относятся к ИТ-специальностям, треть — программисты и разработчики.