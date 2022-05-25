Задержанный экс-президент Молдавии Додон заявил о наличии объяснений

Задержанный бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что у него есть необходимые объяснения, которые снимут с нег все обвинения по делу о коррупции и госизмене. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Хочу заверить вас, что по каждому элементу, представляющему интерес для прокуроров, у меня есть необходимые объяснения, которые снимают любые подозрения в коррупции и нарушении закона», — написал он.

Додон считает все обвинения против себя политическими. «Это политическое дело шито желтыми нитками. И я уверен, что справедливый и политически независимый суд признает мою правоту», — добавил экс-президент.

Накануне, 24 мая, стало известно, что Игорь Додон задержан на 72 часа после обысков, которые проходили в его доме в рамках расследования дела о коррупции.

По данным Генпрокуратуры, экс-президента подозревают по четырем статьям УК — 337 (измена родине), 181/2 (признание финансирования политической партии преступной организацией), 343 (пассивное коррумпирование) и 330.2 (незаконное обогащение).

Уголовное дело завели 18 мая из-за видеозаписи, опубликованной экс-депутатом Юрием Реницэ еще в 2020 году. На кадрах от 2019-го бывший глава Демократической партии предприниматель Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают на тот момент действующему президенту пакет, в котором, по словам Реницэ, находилась крупная сумма денег. Додон с Плахотнюком обсуждают создание в парламенте коалиции, которая обладала бы конституционным большинством.



Додон отрицал, что получал деньги от Плахотнюка, и обвинил правоохранительные органы в попытке добиться его «бегства из страны» и отвлечь внимание от проблем Молдавии.