Осужденного на 15 лет Шестуна обвинили в дискредитации армии

Александр Шестун (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, в декабре 2020 года осужденного на 15 лет колонии строгого режима, обвинили в дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП) за майку цвета украинского флага и выступление против боевых действий на Украине, сообщил РБК его адвокат Михаил Трепашкин.

«На заседание 19 мая он надел майку цвета украинского флага», — рассказал адвокат. По его словам, Шестун также не поддержал начало военной операции». «Из-за этого местный отдел УМВД составил на него протокол 20.3.3 КоАП», — заявил Трепашкин.

Он отметил, что в ведомстве предупредили, что в случае повторения такой ситуации против Шестуна возбудят дело по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России).

Статья 207.3 в Уголовном кодексе появилась в марте 2022 года. За публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии гражданам могут присудить штраф в размере до 1,5 млн руб. или назначить реальное наказание до трех лет лишения свободы. Если фигурант дела будет распространять фейки с использованием служебного положения или из корыстных побуждений, штраф может быть увеличен до 5 млн руб., а срок лишения свободы составит от пяти до десяти лет. Если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, то наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Московской области.

В декабре 2020 года Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима по ст. 290, 159, 174, 289 УК (получение взятки, мошенничество, отмывание средств, незаконное участие в предпринимательской деятельности). По версии прокуратуры, в 2008 году, когда Шестун был главой администрации, он создал 47 подконтрольных ему компаний, которым он без конкурса предоставлял земельные участки по заниженным ценам. У бывшего главы Серпуховского района обнаружили 676 объектов недвижимости, две базы отдыха стоимостью 274 млн руб., 22 автомобиля стоимостью до 27 млн руб. Вину Шестун не признал.

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Его арестовали в июне 2018 года на следующий день после задержания. За два месяца до этого он записал несколько видеообращений к президенту, в которых рассказал об угрозах и давлении на него в связи с протестами против размещения мусора на полигоне твердых бытовых отходов «Лесная». Он предоставил записи разговоров, на одной из которых зафиксировано, как начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев говорит Шестуну, что его «катком переедут». В Кремле тогда пообещали ознакомиться с обращениями Шестуна.