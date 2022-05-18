В России впервые возбудили дело из-за повторной дискредитации армии

Уголовное дело завели против амурского блогера и правозащитника Владислава Никитенко. В марте его оштрафовали на 45 тыс. руб. по статье КоАП о дискредитации армии

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Против жителя Амурской области возбудили уголовное дело из-за повторной дискредитации использования Вооруженных сил России, сообщает МВД по региону. Ранее о делах из-за повторных правонарушений по статьям о фейках об армии не сообщалось.

Фигурантом является ранее судимый мужчина 1969 года рождения. В марте 2022 года суд признал его виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3. (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан). Тогда его оштрафовали на 45 тыс. руб.

Amur.life пишет, что речь идет о блогере и правозащитнике Владиславе Никитенко.

«Однако в период с 1 апреля по 6 мая 2022 года подозреваемый в своем аккаунте в социальной сети разместил более 10 информационных постов, содержащих информацию, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации, что образует состав уголовно наказуемого деяния», — пояснили в МВД. Теперь против Никитенко завели дело уже по ч. 1 ст. 280.3 Уголовного кодекса.

Ему грозит до трех лет лишения свободы. Пока Никитенко отбывает арест на 15 суток из-за правонарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций).

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В МВД отметили, что в декабре прошлого года подозреваемый вышел из тюрьмы, где отбывал наказание по статьям о клевете и оскорблении в отношении судьи, воспрепятствовании правосудию и применении насилия против представителя власти (ч. 1 ст. 298.1 УК, ч. 2 ст. 297 УК, ч. 1 ст. 294 УК, ч. 2 ст. 318 УК). По данным Amur.life, Никитенко пробыл в колонии около шести лет.

«Диспозиция ч. 1 ст. 280.3 УК основана на административной преюдиции. Это означает, что сначала лицо должно быть привлечено к административной ответственности за те же действия, это решение должно вступить в законную силу, и с момента совершения действий, повлекших привлечение к административной ответственности, должно пройти не более года», — пояснил РБК Вадим Клювгант, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper. Юрист добавил, что это должно проверяться при расследовании уголовного дела, возбужденного за повторное аналогичное действие.

Административную и уголовную ответственность за дискредитацию действий российских Вооруженных сил ввели в российское законодательство в начале марта. По другим частям статьи УК о дискредитации может грозить до 15 лет тюрьмы и штраф до 1,5 млн руб. Позднее ответственность ввели также за фейки о работе Росгвардии и российских госорганов за рубежом.

По данным ГАС «Правосудие» на середину апреля, в суды на тот момент поступило 610 дел по статье КоАП о дискредитации армии. Более чем по половине дел суды вынесли постановления об административном наказании. В число регионов — лидеров по таким делам вошли Калининградская область, Петербург и Крым. Москва в статистике не учитывалась.