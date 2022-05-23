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Власти Курской области объяснили звуки стрельбы учениями пограничников

Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Звуки стрельбы, которые слышали жители Рыльского района, производят российские пограничные войска во время плановых упражнений, передает пресс-служба администрации Курской области в Telegram.

«Стрельба под Рыльском сейчас — это плановые стрельбы наших военных», — говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил также глава Рыльского района Андрей Лисман. По его словам, российские военные проводят учебные стрельбы из разных видов оружия каждый день. Он также сообщил, что ночью в районе силы и средства противовоздушной обороны России уничтожили все воздушные цели и «не допустили провокаций со стороны украинских неонацистов».

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21 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле населенных пунктов в Глушковском районе со стороны Украины. Пострадавших и повреждений в этот раз не было. По словам главы региона, удар затронул в том числе поселок Тёткино, который ранее подвергался обстрелу. 19 мая в том поселке погиб водитель грузового автомобиля.

Позже губернатор уточнил, что основной удар в Глушковском районе пришелся по селу Попово-Лежачи. «Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена», — сообщил Старовойт.

С середины апреля в граничащих с Украиной Курской, Брянской, Белгородской областях, на севере Крыма, в двух районах Воронежской области и на территории Краснодарского края власти ввели желтый уровень террористической опасности. 12 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости дополнительных мер безопасности в прилегающих к Украине районах.

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