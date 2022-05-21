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Губернатор уточнил, куда пришелся удар во время обстрела Курской области

Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Обстрел Глушковского района Курской области со стороны Украины прекратился, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

«Основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи. Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена», — написал Старовойт.

Ранее губернатор сообщил, что обстрелу подверглись несколько населенных пунктов района, которые расположены рядом с приграничным поселком Тёткино. «К счастью, во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и серьезных повреждений», — уточнил глава области. По его словам, огонь вели из минометов и артиллерийских орудий.

За последнюю неделю Старовойт несколько раз сообщал об обстрелах населенных пунктов Глушковского района Курской области, находящихся на границе с Сумской областью Украины. Тёткино обстреливали 17, 18 и 19 мая, в эти же дни трижды обстреляли село Алексеевка.

Во время обстрела 19 мая в Тёткино погиб житель Воронежской области Василий Мерзликин, он находился в поселке по работе. Как указывал Старовойт, это был водитель фуры, которая привезла сырье на спиртзавод, попавший под огонь.

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