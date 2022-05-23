Системы ПВО сработали ночью в Курской области

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Силы ПВО России не допустили ночью провокацию со стороны Украины в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в Рыльском районе силы и средства противовоздушной обороны российской армии не допустили провокаций со стороны украинских неонацистов. Все воздушные цели были отработаны и уничтожены», — написал Лисман.

Кроме того, Лисман попросил местных жителей с пониманием отнестись к «ежедневным учебным стрельбам из разного оружия на полигонах Минобороны Рыльского района».

За последнее время губернатор Курской области Роман Старовойт несколько раз сообщал об обстрелах приграничных районов со стороны Украины. 19 мая в результате обстрелов погиб один человек. Инцидент произошел в селе Теткино Глушковского района. Погибший был жителем Воронежской области, который отправился в Курскую область с рабочей поездкой.

Об обстрелах также несколько раз сообщали власти Белгородской области: в частности, 18 мая в селе Солохи обстрелом были повреждены 19 домов. «В общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах», — сказал глава региона Вячеслав Гладков.