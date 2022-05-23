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Системы ПВО сработали ночью в Курской области

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Силы ПВО России не допустили ночью провокацию со стороны Украины в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в Рыльском районе силы и средства противовоздушной обороны российской армии не допустили провокаций со стороны украинских неонацистов. Все воздушные цели были отработаны и уничтожены», — написал Лисман.

Кроме того, Лисман попросил местных жителей с пониманием отнестись к «ежедневным учебным стрельбам из разного оружия на полигонах Минобороны Рыльского района».

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За последнее время губернатор Курской области Роман Старовойт несколько раз сообщал об обстрелах приграничных районов со стороны Украины. 19 мая в результате обстрелов погиб один человек. Инцидент произошел в селе Теткино Глушковского района. Погибший был жителем Воронежской области, который отправился в Курскую область с рабочей поездкой.

Об обстрелах также несколько раз сообщали власти Белгородской области: в частности, 18 мая в селе Солохи обстрелом были повреждены 19 домов. «В общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах», — сказал глава региона Вячеслав Гладков.

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