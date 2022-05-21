Посольство США в Киеве опубликовало картину Репина «Запорожцы» с Байденом

Фото: usembassykyiv / Twitter

Американское посольство на Украине опубликовало в Twitter картину русского художника Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», на которой вместо пишущего письмо изображен президент США Джо Байден.

«Авторская визуализация президента Джо Байдена, подписывающего двухпартийный закон о дополнительных ассигнованиях Украине», — так посольство подписало изображение.

Речь идет о документе, который Байден подписал 21 мая. Он предусматривает выделение Киеву $40,1 млрд в виде дополнительных ассигнований на 2022 финансовый год. Рассмотрение этого закона блокировал сенатор-республиканец Рэнд Пол, указывавший, что у США недостаточно денег для таких выплат. Однако документ пропустили, обойдя вето Пола с помощью процедурных шагов.

По данным Bloomberg, $6 млрд пойдут на прямую помощь Киеву в области безопасности, $8,8 млрд — на экономическую поддержку, $9,05 млрд — на пополнение запасов оружия от Пентагона, $4 млрд — на другие страны, поставляющие оружие Украине, $4,35 млрд — на глобальную продовольственную и гуманитарную помощь, а $700 млн — на глобальное продовольственное финансирование со стороны Госдепа.



Ранее, 9 мая, Байден подписал закон о программе ленд-лиза для Украины, который предоставил главе государства расширенные полномочия по заключению соглашений с Киевом о поставках вооружений.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что причина выделения Украине помощи в таком масштабном размере — «вовсе не любовь» к этой стране.

«Ее цель — продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире», — указал Медведев. По его мнению, США не осуществят задуманное, поскольку «быстрее сломается их печатный станок», за счет которого госдолг страны постоянно увеличивается, а цели российской военной операции на Украине будут достигнуты.