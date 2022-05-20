Блокировавший ленд-лиз сенатор допустил заем у Китая для Украины

Рэнд Пол (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

У США нет денег, чтобы предоставить Украине очередной обещанный пакет военной помощи на $40 млрд, сказал сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол порталу Breitbart.

«Я думаю, что важно знать, что у нас нет денег, которые можно направить, мы должны занять деньги у Китая, чтобы направить их на помощь Украине», — сказал он.

Рэнд Пол — представитель консервативного крыла партии. Он выступил за то, что новый пакет помощи Украине должен пройти проверку генеральным инспектором, чтобы убедиться, что эти деньги будут потрачены рационально, Всего против предоставления нового пакета помощи Украине проголосовали 11 членов сената.

О новом пакете помощи для Украины президент США Джо Байден объявил накануне, 19 мая. По словам главы государства, Вашингтон предоставит Киеву «дополнительную артиллерию, радары и другое оборудование, которое они уже так эффективно используют на поле боя». Вооружение отправят «непосредственно на линию фронта», указал Байден.

13 мая Пол во время голосования за этот пакет помощи потребовал пересмотреть законопроект, указав, что эти затраты приведут к дефицитным расходам и росту инфляции в стране. Сенатор заблокировал принятие одобрения проекта, однако затем его возражение преодолели благодаря специальным процедурным шагам.



9 мая Байден подписал закон о программе ленд-лиза для Украины, благодаря чему получил расширенные полномочия по заключению соглашений с Киевом о поставках вооружений. В целом документ ускоряет и упрощает поставки военной помощи стране. Всего с начала спецоперации России американские власти направили Украине около $3,9 млрд помощи в сфере безопасности, отмечали в Пентагоне.

В Кремле подчеркивали, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности.

