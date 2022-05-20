ВОЗ проведет экстренное совещание из-за вспышки обезьяньей оспы

С начала мая в Британии выявили уже 11 случаев заражения обезьяньей оспой. О случаях заболевания сообщили в Германии, Италии, Бельгии, Франции, Португалии, Канаде, США и Австралии. По числу случаев лидирует Испания (30)

Фото: Vincent Isore / imago-images / Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает группу экспертов на экстренное совещание для обсуждения вспышки обезьяньей оспы, сообщает The Telegraph.

Издание пишет, что основные темы разговора, предположительно, коснутся распространения вируса и ситуации с вакцинацией. Также на встрече затронут необычно высокую распространяемость инфекции среди геев и бисексуалов: по информации Telegraph, среди девяти подтвержденных случаев заражения обезьяньей оспой в Великобритании шесть приходится на представителей ЛГБТ-сообщества. Предполагается, что на мероприятии будет присутствовать Майк Райан, исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ.

Великобритания первой заявила о выявленном случае заражения обезьяньей оспой — 7 мая там заболевание диагностировали у вернувшегося из Нигерии человека. По последним данным, в стране выявили уже 11 случаев — это подтвердило агентство по здравоохранению Соединенного Королевства (UKHSA), сообщил глава британского Минздрава Сажид Давид, отметив, что информировал об имеющихся данных министров здравоохранения G7.

«Большинство случаев протекает в легкой форме, и я могу подтвердить, что мы закупили дополнительные дозы вакцин, эффективных против оспы обезьян», — написал Сажид Давид в Twitter.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев было выявлено в Африке: как правило, заражались подростки до 16 лет. Исследования показали, что обезьянья оспа в значительной степени схожа с натуральной. Среди основных симптомов — лихорадка и сыпь. Болезнь в среднем длится от 14 до 21 дня и проходит сама. Коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян — от 1 до 10%.



Первые случаи за пределами Африки были зафиксированы в 2003 году в США. Последняя из вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.

Агентство Reuters со ссылкой на Институт микробиологии Минобороны ФРГ сообщает о выявленном в Мюнхене первом случае заражения обезьяньей оспой. В свою очередь, глава Минздрава Германии Карл Лаутербах заявил, что, основываясь на имеющейся информации, вирус передается не так быстро и что вспышку можно сдержать, если органы здравоохранения будут действовать быстро. «Теперь мы более внимательно проанализируем вирус и проверим, не связан ли он с более заразным вариантом», — приводит агентство его слова.

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Газета El País со ссылкой на испанский Минздрав пишет о 30 подтвержденных случаях заражения оспой обезьян в Мадриде. По информации издания, тесты, взятые у 23 человек, подтвердили у них этот диагноз, а ранее в Испании сообщалось о семи заболевших. «[Это] делает Испанию страной с наибольшим количеством положительных результатов в мире в нынешней вспышке», — отмечает издание.

Reuters писал, что об обнаружении инфицированных также сообщали в Португалии (26 случаев) и Италии (три случая). Во Франции рассказали о выявлении обезьяньей оспы в столичном регионе Иль-де-Франс у 29-летнего мужчины, который не посещал страны, где распространен вирус. В Бельгии сообщили о двух подтвержденных случаях. По одному выявили в США, Канаде и Австралии.

В Роспотребнадзоре утверждают, что риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низок. 19 мая российский центр «Вектор» создал автономную тест-систему, которая позволяет выявить случаи заражения оспой обезьян. В Роспотребнадзоре говорили, что тест «эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы».

