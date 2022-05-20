ВОЗ проведет экстренное совещание из-за вспышки обезьяньей оспы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Путин поручил пересмотреть стратегию России в ВТО Политика, 15:56
Экс-министра транспорта назвали кандидатом на пост главы АвтоВАЗа Политика, 15:51
Золотов наградил двух офицеров Росгвардии за мужество в ходе спецоперации Политика, 15:44
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 15:40
Поиск ИТ-решений открывает пути для коррупции и переплат. Как их обойти Pro, 15:38
Лавров заявил, что опасения насчет планов Запада на Украине подтвердились Политика, 15:36
Американский Arconic предупредил о потере $500 млн из-за завода в Самаре Бизнес, 15:32
В Центробанке сравнили ситуацию в России с переменами 1990-х годов Экономика, 15:28
На стадионе «Динамо» опровергли сообщения о планах продавать пиво Спорт, 15:25
Глава МОК пригрозил поддерживающим спецоперацию на Украине спортсменам Спорт, 15:21
Предсказания «Симпсонов»: главные прогнозы желтых человечков Футурология, 15:20
SWIFT начал эксперименты с международными платежами в цифровых валютах ЦБ Крипто, 15:16
Вирусологи оценили опасность завоза оспы обезьян в Россию Общество, 15:14
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 15:09
Общество ,  
0 

ВОЗ проведет экстренное совещание из-за вспышки обезьяньей оспы

С начала мая в Британии выявили уже 11 случаев заражения обезьяньей оспой. О случаях заболевания сообщили в Германии, Италии, Бельгии, Франции, Португалии, Канаде, США и Австралии. По числу случаев лидирует Испания (30)
Фото: Vincent Isore / imago-images / Global Look Press
Фото: Vincent Isore / imago-images / Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает группу экспертов на экстренное совещание для обсуждения вспышки обезьяньей оспы, сообщает The Telegraph.

Издание пишет, что основные темы разговора, предположительно, коснутся распространения вируса и ситуации с вакцинацией. Также на встрече затронут необычно высокую распространяемость инфекции среди геев и бисексуалов: по информации Telegraph, среди девяти подтвержденных случаев заражения обезьяньей оспой в Великобритании шесть приходится на представителей ЛГБТ-сообщества. Предполагается, что на мероприятии будет присутствовать Майк Райан, исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ.

Великобритания первой заявила о выявленном случае заражения обезьяньей оспой — 7 мая там заболевание диагностировали у вернувшегося из Нигерии человека. По последним данным, в стране выявили уже 11 случаев — это подтвердило агентство по здравоохранению Соединенного Королевства (UKHSA), сообщил глава британского Минздрава Сажид Давид, отметив, что информировал об имеющихся данных министров здравоохранения G7.

«Большинство случаев протекает в легкой форме, и я могу подтвердить, что мы закупили дополнительные дозы вакцин, эффективных против оспы обезьян», — написал Сажид Давид в Twitter.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев было выявлено в Африке: как правило, заражались подростки до 16 лет. Исследования показали, что обезьянья оспа в значительной степени схожа с натуральной. Среди основных симптомов — лихорадка и сыпь. Болезнь в среднем длится от 14 до 21 дня и проходит сама. Коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян — от 1 до 10%.

Первые случаи за пределами Африки были зафиксированы в 2003 году в США. Последняя из вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.

Агентство Reuters со ссылкой на Институт микробиологии Минобороны ФРГ сообщает о выявленном в Мюнхене первом случае заражения обезьяньей оспой. В свою очередь, глава Минздрава Германии Карл Лаутербах заявил, что, основываясь на имеющейся информации, вирус передается не так быстро и что вспышку можно сдержать, если органы здравоохранения будут действовать быстро. «Теперь мы более внимательно проанализируем вирус и проверим, не связан ли он с более заразным вариантом», — приводит агентство его слова.

«Вектор» создал тест-систему для выявления возбудителя «оспы обезьян»
Общество
Фото:Елена Афонина / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Pexels Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать
Инструкции
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Прогнозы
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента
Инструкции
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи

Газета El País со ссылкой на испанский Минздрав пишет о 30 подтвержденных случаях заражения оспой обезьян в Мадриде. По информации издания, тесты, взятые у 23 человек, подтвердили у них этот диагноз, а ранее в Испании сообщалось о семи заболевших. «[Это] делает Испанию страной с наибольшим количеством положительных результатов в мире в нынешней вспышке», — отмечает издание.

Reuters писал, что об обнаружении инфицированных также сообщали в Португалии (26 случаев) и Италии (три случая). Во Франции рассказали о выявлении обезьяньей оспы в столичном регионе Иль-де-Франс у 29-летнего мужчины, который не посещал страны, где распространен вирус. В Бельгии сообщили о двух подтвержденных случаях. По одному выявили в США, Канаде и Австралии.

В Роспотребнадзоре утверждают, что риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низок. 19 мая российский центр «Вектор» создал автономную тест-систему, которая позволяет выявить случаи заражения оспой обезьян. В Роспотребнадзоре говорили, что тест «эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы».

Материалы к статье
Теги
ВОЗ экстренное заседание вирус
Материалы по теме
Медведев заявил о беспокойстве в связи со случаями оспы обезьян в Европе
Общество
Роспотребнадзор счел «крайне низким» риск завоза оспы обезьян в Россию
Общество
В Великобритании выявили случай редкой оспы обезьян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter