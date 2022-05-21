В России второй день подряд выявили более 5 тыс. случаев COVID

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

За минувшие сутки в России зафиксировали 5034 новых случая заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Накануне первый раз за неделю сообщалось о более 5 тыс. случаях заболевания.

Госпитализировали с COVID-19 за сутки 1971 человек, что на 5,3% меньше по сравнению с предыдущим днем, а из больниц выписали в связи с выздоровлением на 1,9% больше, чем накануне, — 6288 пациентов. Умерло 102 человека.

Всего с начала пандемии зарегистрировали более 18 млн 288 тыс. случаев заражения коронавирусом и свыше 17 млн 683 тыс. выздоровевших. По подсчетам оперативного штаба, умерло из-за COVID-19 более 378 тыс. людей. При этом, по данным Росстата, общее число смертей с COVID-19 по состоянию на март 2022 года составило 796,2 тыс., статистическая служба учитывает в том числе случаи, когда коронавирус подтвердили уже после смерти или когда он был не основной причиной.

Уровень заболеваемости COVID-19 в России начал снижаться в феврале. С марта власти начали снимать коронавирусные ограничения. Так, 15 марта мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим, а также требование о соблюдении социальной дистанции и измерении температуры при допуске к работе.

При этом эксперты не исключают появления новой волны коронавируса. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко допустил, что в июне можно ожидать нового подъема заболеваемости коронавирусом в стране. Опрошенные РБК специалисты давали схожие прогнозы — по их мнению, новая волна коронавируса начнется в июне—июле.

Читайте на РБК Pro Pro Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Статьи Pro Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Инструкции Pro Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм Статьи Pro Суши без лосося: какие продукты скоро окажутся в дефиците в ресторанах Суши без лосося: какие продукты скоро окажутся в дефиците в ресторанах Статьи Pro Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать Инструкции Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Статьи Pro Неторопливый миллиард: как россиянину успешно выйти на рынок Индии Неторопливый миллиард: как россиянину успешно выйти на рынок Индии Статьи

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пандемия коронавируса может закончиться в обозримом будущем, однако сам вирус не уйдет, хотя его проявление будет уже не пандемическим, а эпидемическим. Попова отметила, что в стране уже 13-ю неделю снижается заболеваемость COVID-19, ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Однако опрошенные РБК эксперты выразили мнение, что говорить о превращении COVID-19 в эпидемическое заболевание пока можно только гипотетически. Они указали, что для респираторных вирусных инфекций, к которым относится и коронавирус, характерен подъем заболеваемости в осенне-зимний период. «Рост заболеваемости осенью 2022 года возможен», — считает вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Александр Аграновский.