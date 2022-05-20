В России впервые за неделю выявили более 5 тыс. случаев COVID

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 5 089 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в Telegram-канале оперштаба. В последний раз больше 5 тыс. случаев заражения в стране фиксировали 14 мая — 5047.

19 мая госпитализировали 2 081 человека, выздоровели 6 173, умерли 96 человек.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали почти 18 млн 300 тыс. случаев заражения COVID-19. Умерли, по подсчетам оперштаба, более 378 тыс. заболевших. При этом, по данным Росстата, общее число смертей с COVID-19 по март 2022 года составило 796,2 тыс., статистическая служба учитывает в том числе те случаи, когда коронавирус подтвердили уже после смерти или когда он был не основной причиной.

20 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что пандемия коронавируса может закончиться в обозримом будущем, однако сам вирус не уйдет, хотя его проявление будет уже не пандемическим, а эпидемическим. По ее словам, в стране уже 13-ю неделю заболеваемость COVID-19 снижается, ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Опрошенные РБК эксперты пока считают, что говорить о превращении коронавируса в эпидемическое заболевание можно только гипотетически.

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«Когда мы говорим о сезонности любого заболевания, это значит, что мы видим статистические достоверные подъемы заболеваемости в определенное время года. То есть для респираторных вирусных инфекций, к которым относится COVID-19, характерен подъем в осенне-зимний период. На сегодняшний момент мы видим значительное снижение заболеваемости с наступлением поздней весны и летнего периода — это характерно для сезонных респираторных инфекций», — сказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он указал, что осенью и зимой создаются «предпочтительные условия для передачи респираторных инфекций», поскольку люди собираются в группы на работе и учебе, меньше проводят времени на открытом пространстве. «В этом случае мы ожидаем подъем COVID-19. Будет он или нет — мы сможем зафиксировать это не ранее осени», — считает эксперт.

Такое же предположение высказал вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он считает, что пока COVID-19 не стал сезонным заболеванием. «В основе этого — «привыкание» популяции к вирусу. Это произошло бы быстрее, если бы вакцинация шла с большим успехом, но и в данной ситуации неизбежно произойдет, просто с увеличенными потерями. Рост заболеваемости осенью 2022 года возможен», — отметил Аграновский.