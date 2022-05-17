В России за сутки госпитализировали на 146% больше больных с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2772 пациента с коронавирусом, что в полтора раза больше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Прирост составил 146% по сравнению с 16 мая, когда в больницы доставили 1127 пациентов с COVID-19.
Больше всего заболевших госпитализировали в Москве (137), Санкт-Петербурге (127) и Свердловской области (104). Также в пятерку по количеству госпитализаций вошли Московская и Нижегородская области (99 и 90 случаев соответственно).
Ни одного пациента с коронавирусом не положили в больницу в Туве, Чукотском и Ненецком автономных округах.
Оперативный штаб ведет статистику госпитализаций с 20 января 2022 года. За все время максимальное количество пациентов, которых доставили в больницы, регистрировали 15 февраля. Тогда в медицинские учреждения попали более 21,8 тыс. человек.
За те же сутки по всей стране коронавирусом заразились 4122 человека (всего — 18,2 млн), еще 110 пациентов с инфекцией умерли (всего — 377,8 тыс.)
В конце марта Росстат, который учитывает при подсчетах не только случаи, когда COVID стал основной причиной смерти, сообщил, что от инфекции в России умерли 796,2 тыс. человек.
Через месяц, 30 апреля, министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил, что в июне может начаться новая волна эпидемии. Опрошенные РБК эксперты также предполагали, что она начнется в июне—июле из-за мутации «омикрона» BA.2 — «стелс-омикрона».