В России за сутки госпитализировали на 146% больше больных с COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 65,82 (+0,02) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 63,44 (-0,34) Инвестиции, 16 мая, 15:55
РИФ готов перезагрузить российскую ИТ-отрасль РБК +, 13:19
Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Pro, 13:15
Внезапная остановка сердца: как геолокация поможет выжить пострадавшему Партнерский проект, 13:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:11
Володин заявил, что «нацистские преступники» не должны подлежать обмену Политика, 13:09
Инвесторы увеличили долю денег в портфелях до максимума с 2001 года Инвестиции, 13:02
Как экономить на грузовых шинах владельцу транспортной компании РБК и Cordiant Professional, 13:01
В России за сутки госпитализировали на 146% больше больных с COVID-19 Общество, 13:00
Песков назвал критику Кадырова в свой адрес дружеской Политика, 12:56
МИД объявил о высылке из России двух сотрудников посольства Финляндии Политика, 12:54
Глава Минцифры заявил об отсутствии планов закрыть YouTube Технологии и медиа, 12:49
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 12:48
В МИДе заявили, что переговоры с Украиной не идут «ни в каком виде» Политика, 12:47
Renault Russia переименуют в МАЗ «Москвич» Авто, 12:46
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки госпитализировали на 146% больше больных с COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России за сутки госпитализировали 2772 пациента с коронавирусом, что в полтора раза больше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Прирост составил 146% по сравнению с 16 мая, когда в больницы доставили 1127 пациентов с COVID-19.

Больше всего заболевших госпитализировали в Москве (137), Санкт-Петербурге (127) и Свердловской области (104). Также в пятерку по количеству госпитализаций вошли Московская и Нижегородская области (99 и 90 случаев соответственно).

Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Ни одного пациента с коронавирусом не положили в больницу в Туве, Чукотском и Ненецком автономных округах.

Оперативный штаб ведет статистику госпитализаций с 20 января 2022 года. За все время максимальное количество пациентов, которых доставили в больницы, регистрировали 15 февраля. Тогда в медицинские учреждения попали более 21,8 тыс. человек.

За те же сутки по всей стране коронавирусом заразились 4122 человека (всего — 18,2 млн), еще 110 пациентов с инфекцией умерли (всего — 377,8 тыс.)

Читайте на РБК Pro
Pro
Пять финтех-стартапов под грифом «самый»
Статьи
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом
Статьи
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать
Статьи
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями
Инструкции
Pro
Фото: Gleren Meneghin / Unsplash Свой — чужой: кого из кандидатов и когда брать на работу
Статьи

В конце марта Росстат, который учитывает при подсчетах не только случаи, когда COVID стал основной причиной смерти, сообщил, что от инфекции в России умерли 796,2 тыс. человек.

Через месяц, 30 апреля, министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил, что в июне может начаться новая волна эпидемии. Опрошенные РБК эксперты также предполагали, что она начнется в июне—июле из-за мутации «омикрона» BA.2 — «стелс-омикрона».

Материалы к статье
Теги
коронавирус госпитализация заболеваемость
Материалы по теме
Премьер-министр Новой Зеландии заразилась коронавирусом
Общество
В России выявили более 5,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили более 4,5 тыс. случаев заражения COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter