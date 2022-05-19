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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил, что будущее регионов Украины будут решать местные жители

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Кремлевский пул / Global Look Press)

Будущее украинских регионов, взятых под контроль России, зависит от выражения воли местных жителей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Все действия имеют свою предтечу, а предтече любых действий может быть исключительно выражение воли жителей этих районов. Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может», — сказал Песков.

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О планах войти в состав России говорили ранее власти временной администрации Херсонской области. Российские военные установили контроль над Херсоном 2 марта. 15 марта Минобороны сообщило о взятии под полный контроль всей территории Херсонской области. После взятия под контроль российскими военными этого региона и юга Запорожской области в этих местах начали формироваться военно-гражданские администрации.

В мае власти Херсонской области объявили, что хотят направить обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить регион. Замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что проведенный в Крыму весной 2014 года референдум не был принят мировым сообществом, поэтому «один единый указ» на основании данного обращения.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак говорил, что Россия пришла в Херсонскую область «навсегда», однако статус региона должны определить его жители. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что Херсонская и Запорожская области займут достойное место в «российской семье».

В апреле глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что после стабилизации ситуации может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем региона, после чего, по словам Ганчева, население региона будет принимать дальнейшее решение.

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