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Сенат США одобрил выдвинутую Байденом кандидатуру посла на Украине

Сенат США утвердил кандидатуру посла США в Словакии Бриджит Бринк на должность главы дипмиссии на Украине. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

«Мы только что утвердили Бриджит Э. Бринк <...> послом на Украине», — объявил лидер демократов в сенате Чак Шумер, отметив, что решение было принято единогласно.

Ранее посольство США в Киеве возобновило работу после трехмесячного перерыва. Вашингтон решил временно перенести посольство на Украине из Киева во Львов 14 февраля, за десять дней до начала российской военной операции на Украине. Однако 22 февраля стало известно, что посольство переехало в Польшу. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснял, что принял такое решение «ради безопасности сотрудников» диппредставительства.

Президент США Джо Байден направил кандидатуру Бринк на рассмотрение в сенат 26 апреля. Днем ранее он объявил, что новым американским послом на Украине станет Бринк, которая на данный момент занимает пост посла в Словакии. О том, что президент США выбрал кандидата на данный пост, еще 1 февраля сообщал CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне и Киеве.

Посольство США на Украине открылось спустя три месяца
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Фото:John Moore / Getty Images

Должность посла США на Украине оставалась свободной с мая 2019 года. Предыдущую главу диппредставительства Мари Йованович отозвали в Вашингтон, тогда президентом США был Дональд Трамп.

The Wall Street Journal писала, что, по словам адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, она мешала ему «убеждать» власти Киева начать расследование против компании Burisma, в которой работал сын Джо Байдена Хантер. После этого США на Украине представляла временная поверенная Кристина Квин.

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До назначения на пост посла в Словакии в июле 2019 года Бринк работала в Совете национальной безопасности, а также в американских посольствах в Сербии, Узбекистане и Грузии. О том, что Байден рассматривает ее назначение на Украину, в декабре прошлого года писала Foreign Policy.

Бриджит Бринк работает дипломатом 25 лет, имеет степень магистра международных отношений и политической теории в Лондонской школе экономики. Она знает русский язык, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский. В госдепартаменте, а также Совете национальной безопасности она занималась Восточной Европой, Балканами и постсоветским пространством, работала в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

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Теги
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