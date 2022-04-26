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Байден выдвинул посла в Словакии на пост главы дипмиссии США на Украине

Президент США Байден отправил в Сенат кандидатуру нового посла на Украине Бриджит Бринк, которая сейчас возглавляет дипмиссию в Словакии. Должность посла США в Киеве свободна с мая 2019 года
Фото: Aziz Karimov / Zuma\TASS
Фото: Aziz Karimov / Zuma\TASS

Президент США Джо Байден направил на рассмотрение Сената Конгресса кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США на Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Кандидатура направленна в Сенат: Бриджит Бринк <...> [выдвигается] на пост чрезвычайного и полномочного посла США на Украине», — говорится в сообщении.

Накануне Байден объявил, что новым американским послом на Украине станет Бринк, которая сейчас занимает пост посла в Словакии. О том, что президент США выбрал кандидата на данный пост, сообщал CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне и Киеве еще 1 февраля.

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Посольство США в Киеве

Должность посла США на Украине остается свободной с мая 2019 года. Предыдущую главу диппредставительства Мари Йованович отозвали в Вашингтон. На тот момент президентом США был Дональд Трамп.

The Wall Street Journal писала, что, по словам адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, она мешала ему «убеждать» власти Киева начать расследование против компании Burisma, в которой работал сын Джо Байдена Хантер. После этого США на Украине представляла временная поверенная Кристина Квин.

Бриджит Бринк работает дипломатом 25 лет, имеет степень магистра международных отношений и политической теории в Лондонской школе экономики. Она знает русский язык, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский.

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Бринк была назначена послом США в Словакии в июле 2019 года. До этого она в разное время работала в Совете национальной безопасности, в посольствах США в Сербии, Узбекистане и Грузии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 апреля заявил, что американские дипломаты начнут постепенно возвращаться на Украину со следующей недели. К тому же Вашингтон рассмотрит вопрос об открытии посольства в Киеве. По словам Блинкена, это может произойти «в течение пары недель».

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