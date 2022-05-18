Посольство США на Украине открылось спустя три месяца

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Посольство США в Киеве возобновило свою работу после трехмесячного перерыва, сообщил Reuters представитель дипмиссии Дэниел Лангенкамп.

«Мы официально возобновляем деятельность», — сказал Лангенкамп, уточнив, что к работе в посольстве пока вернется небольшое число дипломатов.

По его словам, консульская деятельность не возобновится немедленно, так как по всей Украине по-прежнему действует рекомендация Госдепартамента о запрете поездок.

14 февраля, за десять дней до начала российской военной операции на Украине, США решили временно перенести посольство на Украине из Киева во Львов. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что принял такое решение «ради безопасности сотрудников» диппредставительства. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой решение ряда государств перенести свои посольства из Киева на Западную Украину. Однако 22 февраля стало известно, что посольство переехало в Польшу.

На пост главы дипмиссии на Украине власти США собирались выдвинуть своего посла в Словакии Бриджет Бринк. До этого она работала старшим советником и заместителем помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии и отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.