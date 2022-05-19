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В ЕК сообщили о блокировке шестого пакета санкций против России

Шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Трансляция доступна на сайте ЕС.

«До настоящего момента мы не смогли принять решение», — сказал он.

По словам Джентилони, этот вопрос будет снова обсуждаться уже в ближайшие дни. Он отметил, что объявление о намерении ввести эмбарго на нефть из России «не спровоцировало серьезного роста цен на энергоресурсы».

Евросоюз не смог согласовать шестой пакет санкций против России
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

О том, что страны Евросоюза не смогли прийти к общему решению по шестому пакету санкций против России, 16 мая сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он  добавил, что не знает, сколько недель займет согласование этих ограничений, включая нефтяное эмбарго.

До этого Боррель предупреждал, что шестой пакет санкций может быть не согласован на заседании 16 мая, поскольку некоторые страны не намерены менять свою позицию по ограничению импорта российской нефти. Против планов нефтяного эмбарго, в частности, высказывалась Венгрия: ее власти неоднократно заявляли, что не одобрят пакет санкций, если он будет включать в себя это ограничение. Reuters писал, что на одном из заседаний опасения по поводу запрета на российскую нефть высказывали также Болгария, Словакия и Чехия.

С конца февраля Евросоюз ввел против России пять пакетов санкций и готовит шестой. Меры должен одобрить Совет ЕС. О планах включить в этот набор нефтяное эмбарго в начале мая говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Помимо этого, шестой пакет санкций ЕС, по ее словам, будет направлен на высокопоставленных российских военных и других лиц, «совершивших военные преступления», отключение Сбербанка и ряда других российских крупных банков от международной системы SWIFT, а также запрет на вещание в Евросоюзе для трех крупных российских государственных каналов.


 

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