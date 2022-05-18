Захарова сочла враньем слова Зеленского об операции по «Азовстали»

Фото: Минобороны России

Президент Украины Владимир Зеленский врет, когда называет «операцию по выводу военных с «Азовстали» в Мариуполе «гуманитарной операцией» Киева. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Выдавать выход людей, который Россия предлагала несколько недель, за свою гуманитарную операцию — это показывать всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством в первую очередь американских и в целом натовских специалистов», — сказала представитель МИДа.

По словам Захаровой, операцию по выводу боевиков «Азова» (материалы батальона признаны экстремистскими в России) с территории «Азовстали» Россия предлагала провести в таком же формате с апреля и каждый день объявляла гуманитарные коридоры.

Представитель российского МИДа также обвинила Киев в шантаже европейских государств для решения задач, которые «ставили США». По ее мнению, украинские власти требовали, а не предлагали партнерство другим странам.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. 21 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военные взяли под контроль весь Мариуполь, кроме территории завода «Азовсталь» (примерно 1/15 часть площади города).

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16 мая с территории «Азовстали» начали эвакуировать военных, передавал Reuters. Минобороны сообщило, что 265 военнослужащих сдались в плен.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что 53 тяжелораненых доставлены в больницу в Новоазовске, еще 221 отправлены в Оленовку (оба населенных пункта находятся под контролем ДНР). Их рассчитывали обменять на российских военных.