Минобороны показало кадры сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»

За сутки сложили оружие и сдались в плен 265 человек, 51 из них тяжело ранен, сообщают в ведомстве. Всех нуждающихся в медицинской помощи отправят в больницу города Новоазовска

Минобороны опубликовало видеозапись сдачи в плен бойцов ВСУ и членов националистического батальона «Азов» (признан в России экстремистским), находившихся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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На записи видно, как сдавшихся в плен обыскивают военнослужащие с белыми повязками на рукавах. Раненых переносят на носилках, им оказывают медицинскую помощь — делают перевязки.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки «сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков», из них 51 тяжело ранен. «Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой народной республики», — добавили в ведомстве.

Министерство сообщило о начале эвакуации раненых украинских военных с территории «Азовстали» 16 мая, после обсуждения с представителями блокированных в промзоне военных — по словам командира батальона «Восток» Донецкой народной республики Александра Ходаковского, 10 человек утром того же дня вышли с территории комбината с белыми флагами и инициировали переговоры. Для эвакуации открыли гуманитарный коридор.

Reuters со ссылкой на очевидца писало, что с территории «Азовстали» выехали около десяти автобусов с украинскими военными. Позже телеканал RT передал, что с завода уехали порядка 300 солдат, из них около 50 были ранены. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что завод «Азовсталь» покинули 274 человека, в том числе 53 тяжелораненых, которых рассчитывают обменять.

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7 мая Минобороны сообщило о завершении эвакуации с «Азовстали» мирных жителей.