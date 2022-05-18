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FT узнала о планах ЕС выдавать больше квот на выбросы углерода

Собеседник газеты рассказал, что ЕС планирует продать от 200 до 250 млн сертификатов на углеродные выбросы, чтобы минимизировать последствия после отказа от российских энергоресурсов
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Евросоюз рассматривает вариант увеличения число продаваемых сертификатов на углеродные выбросы, чтобы минимизировать для экономики влияние отказа от импорта российских энергоресурсов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Европейская комиссия рассматривает возможность продажи через аукцион части сертификатов на выбросы парниковых газов из резервного фонда стабильности рынка. Планируется продажа от 200 до 250 млн сертификатов из резерва. Таким образом Брюссель рассчитывает получить порядка €20 млрд, отмечает издание.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Как сообщил собеседник газеты, всего Еврокомиссия собирается выделить около €200 млрд к концу нынешнего десятилетия на проекты, направленные на отказ от энергетической зависимости от России, в том числе на создание сети альтернативных поставщиков углеводородов и строительство новой отраслевой инфраструктуры.

Углеродный налог — условное название: фактически импортеры товаров в Евросоюз будут покупать специальные сертификаты и обменивать их на право ввезти углеродоемкую продукцию. Непосредственное обязательство по уплате налога будет лежать на компаниях, импортирующих соответствующую продукцию в ЕС, в том числе трейдерах. Налог был принят в целях сокращения выбросов парниковых газов, а также снижения глобальной эмиссии парниковых газов, поскольку дополнительные издержки призваны побуждать производителей уменьшать вредные выбросы.

ЕС в рамках шестого пакета санкций рассматривает возможность введения эмбарго на российскую нефть, однако согласия по новым ограничениям внутри блока пока достигнуть не удалось. Главы МИД стран Евросоюза в очередной раз не согласовали новые санкции. Против эмбарго на нефть выступает Венгрия. Премьер страны Виктор Орбан указывал, что Брюссель перешел красную черту и на то, чтобы перестроить энергетический сектор его страны, потребуются годы. Будапешт оценил затраты на это в €15–18 млрд.

Агентство DPA  сообщало, что страны ЕС уже исключили из проекта новых ограничений запрет на транспортировку российской нефти, хотя ранее положение об этом было в документе. Против этого пункта выступали Греция, Кипр и Мальта, поскольку это могло поставить в невыгодное положение их судоходные компании.

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Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Европа пытается списать на Россию свои ошибки в энергетической политике. «Такое экономическое аутодафе, самоубийство, это конечно же внутреннее дело европейских стран», — сказал он, подчеркнув, что Россия должна действовать исходя из своих экономических интересов.

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Теги
Роман Котерев
энергоресурсы ЕС квоты
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