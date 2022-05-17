СВР обвинила США в привлечении членов ИГ для участия в боях на Украине

На американской военной базе Эт-Танф в Сирии идет боевая подготовка около 500 членов ИГ и «других джихадистов», которые затем проводят диверсии против российских военных как в Сирии, так и на Украине, заявили в СВР *

Фото: Минобороны РФ

Вашингтон привлекает членов международных террористических организаций, в том числе запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ), в качестве наемников для участия в боевых действиях на Украине, заявили в российской Службе внешней разведки (СВР).

«Формируемые из них (членов террористических организаций. — РБК) специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а теперь еще и на Украине», — говорится в сообщении.

По данным СВР, боевую подготовку около 500 «лояльных Вашингтону игиловцев и других джихадистов» проходят на американской военной базе Эт-Танф на юге Сирии. В ведомстве отметили, что приоритет отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии. Также СВР получила информацию о том, что в апреле из подконтрольных сирийским курдам тюрем «при участии американских спецслужб» освободили около 60 боевиков ИГ в возрасте от 20 до 25 лет.

На основании приведенных данных СВР обвинила США в спонсировании международных террористических организаций.

Спустя три дня после начала российской военной операции, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев. Он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины.

В начале марта российское Минобороны сообщило о прибытии на Украину иностранных наемников и бойцов частных военных компаний. Спустя полтора месяца представитель МИД России Мария Захарова говорила, что на Украину отправились около 7 тыс. человек из 63 стран, в том числе из США, Канады, Грузии, Великобритании, Польши и Румынии. В начале мая газета Politico писала, что в военных действиях на Украине участвуют тысячи иностранцев, в том числе граждане США, прошедшие боевую подготовку.

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