Земан разрешил 103 чехам вступить в Вооруженные силы Украины

Милош Земан (Фото: Dan Kitwood / Reuters)

Президент Чехии Милош Земан подписал постановление с разрешением 103 гражданам страны присоединиться к украинским военным, сообщил пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек.

«Земан в среду, 11 мая 2022 года, подписал решение о согласии на вступление в ряды Вооруженных сил Украины 103 граждан на основании их заявления, поданного в соответствии с законом № 585/2004 о призыве на военную службу», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь чешского президента отметил, что постановление должен подписать премьер-министр страны Петр Фиала.

Через три дня после начала российской военной операции, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины.

В начале марта российское Минобороны сообщило, что иностранные наемники и бойцы частных военных кампаний начали прибывать на Украину. Спустя полтора месяца представитель МИД России Мария Захарова говорила, что на Украину отправились около 7 тыс. человек из 63 стран, в том числе из США, Канады, Грузии, Великобритании, Польши и Румынии. В начале мая газета Politico писала, что в военных действиях на Украине участвуют тысячи иностранцев, в том числе граждане США, прошедшие боевую подготовку.

3 мая глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении 75 иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. В СК полагают, что наемники прибыли из США, Великобритании, Канады, Норвегии, Грузии и других стран. Данные о наемниках, ставших фигурантами уголовных дел, были получены от украинских военнопленных, которые сейчас находятся на территории России, пояснил Бастрыкин.

