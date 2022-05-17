Суд приговорил к колонии чиновниц, которые отправили детей на Сямозеро

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 16:00
Суд приговорил полковника Захарченко к 16 годам по второму делу о взятках Общество, 17:56
Система светофора: как предупредить покупателя о вредных продуктах Партнерский проект, 17:52
Патрушев счел Украину предлогом для «необъявленной войны» против России Политика, 17:45
В общежитии колонии № 4 в Пензе произошел пожар Общество, 17:40
В ЦСКА назвали домыслами информацию об отставке Березуцкого Спорт, 17:40
Суд приговорил к колонии чиновниц, которые отправили детей на Сямозеро Общество, 17:35
Промоутер заявил, что реванш Альвареса и Бивола обязательно состоится Спорт, 17:31
Как защитить онлайн-магазин от утечки персональных данных РБК и МегаФон, 17:25
Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке Бизнес, 17:20
РФС обсудил предложение РПЛ изменить ротацию клубов с первой лигой Спорт, 17:15
Euractiv сообщил о приближающемся пределе санкций ЕС против России Политика, 17:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:08
Верховный суд рассмотрит признание террористическим батальона «Азов» Политика, 17:07
Госдума одобрила закон о переносе сроков дачной амнистии Недвижимость, 17:06
Общество ,  
0 

Суд приговорил к колонии чиновниц, которые отправили детей на Сямозеро

Татьяна Барсукова
Татьяна Барсукова (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Басманный суд Москвы вынес обвинительный приговор замглавы департамента труда и социальной защиты Татьяне Барсуковой и начальнику управления по организации работы с семьями с детьми Елене Семкиной по делу о гибели детей в лагере «Сямозеро» в Карелии. Об этом РБК сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Суд признал их виновными в халатности (ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса). Барсукова получила 4,5 года лишения свободы, а Семкина — четыре года. Чиновницы будут отбывать наказание в колонии общего режима. В течение двух лет они не смогут занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Суд повторно оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере
Общество
Людмила Котович

18 июня 2016 года группа из 47 детей и четырех взрослых — сопровождающих парк-отеля «Сямозера» в Карелии отправились сплавляться на рафте и каноэ по одноименному озеру. Они попали в шторм, каноэ перевернулись. В воде оказались 23 ребенка, 14 погибли.

За организацию отдыха детей из числа сирот, многодетных и неблагополучных семей отвечали Барсукова и Семкина. По версии следствия, они не проконтролировали выполнение условий контракта на отдых. Договор при этом предусматривал обязательную водную программу, сообщил Следственный комитет. По данным ведомства, чиновницы не проверили квалификацию персонала и наличие спасательного оборудования.

Сотрудницы департамента социальной защиты не признали вину, представляли документы и заключения специалистов в пользу своей позиции. Следствие опровергло эти доводы показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертов и другими доказательствами по делу.

Двух оправданных по делу о гибели детей на Сямозере будут судить заново
Общество
Людмила Котович

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Jeenah Moon / Getty Images Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности
Статьи
Pro
Что ждать инвесторам от IPO создателя телешоу «Маска» и «Форт Боярд»
Статьи
Pro
Анти-Джобс: как ученый-изгой из США сделал Японию промышленным лидером
Статьи

В марте 2019 года Петрозаводский горсуд приговорил директора «Сямозера» Елену Решетову и ее заместителя, координатора Вадима Виноградова к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Следствие посчитало, что они знали о штурмовом предупреждении, но не отменили сплав. В лодках находилось больше пассажиров, чем положено, детей не обеспечили спасательными жилетами подходящего размера.

Тогда же суд признал инструктора Валерия Круподерщикова виновным в оставлении в опасности и приговорил к восьми месяцам колонии-поселения. Он не отбывал этот срок из-за истечения срока давности. Другого инструктора, Павла Ильина, суд оправдал из-за отсутствия состава преступления, однако в июне 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции отправила дело на новое рассмотрение.

В 2017 году Суоярвский районный суд Карелии приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении фельдшера местной больницы Ирину Щербакову. Она проигнорировала звонок от погибающих на Сямозере детей.

Между тем суд дважды оправдал бывшего главу карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио главы ведомства Людмилу Котович по делу о халатности. Сторона обвинения требовала для них шесть лет колонии-поселения, однако судья признала проверки Роспотребнадзора в отношении лагеря достаточными.

Ведомство нашло недочеты в работе лагеря и указало на них его руководству, но предписания не были обязательными. К тому же, добавила судья, Роспотребнадзор не проводил экспертизу программ лагеря и не мог быть ответственным за обеспечение безопасности водных походов.

Материалы к статье
Теги
Сямозеро лагерь Москва чиновники суд приговор
Материалы по теме
Экс-глава лагеря на Сямозере получила 9,5 года колонии за гибель 14 детей
Общество
Семьи погибших на Сямозере детей обжалуют приговор обвиняемым по делу
Общество
Суд повторно оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter