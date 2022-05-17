Суд приговорил к колонии чиновниц, которые отправили детей на Сямозеро

Татьяна Барсукова (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Басманный суд Москвы вынес обвинительный приговор замглавы департамента труда и социальной защиты Татьяне Барсуковой и начальнику управления по организации работы с семьями с детьми Елене Семкиной по делу о гибели детей в лагере «Сямозеро» в Карелии. Об этом РБК сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Суд признал их виновными в халатности (ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса). Барсукова получила 4,5 года лишения свободы, а Семкина — четыре года. Чиновницы будут отбывать наказание в колонии общего режима. В течение двух лет они не смогут занимать должности в государственных и муниципальных органах.

18 июня 2016 года группа из 47 детей и четырех взрослых — сопровождающих парк-отеля «Сямозера» в Карелии отправились сплавляться на рафте и каноэ по одноименному озеру. Они попали в шторм, каноэ перевернулись. В воде оказались 23 ребенка, 14 погибли.

За организацию отдыха детей из числа сирот, многодетных и неблагополучных семей отвечали Барсукова и Семкина. По версии следствия, они не проконтролировали выполнение условий контракта на отдых. Договор при этом предусматривал обязательную водную программу, сообщил Следственный комитет. По данным ведомства, чиновницы не проверили квалификацию персонала и наличие спасательного оборудования.

Сотрудницы департамента социальной защиты не признали вину, представляли документы и заключения специалистов в пользу своей позиции. Следствие опровергло эти доводы показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертов и другими доказательствами по делу.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией Статьи Pro 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции Статьи Pro Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks Статьи Pro Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Инструкции Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro x The Economist Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности Статьи Pro Что ждать инвесторам от IPO создателя телешоу «Маска» и «Форт Боярд» Что ждать инвесторам от IPO создателя телешоу «Маска» и «Форт Боярд» Статьи Pro Анти-Джобс: как ученый-изгой из США сделал Японию промышленным лидером Анти-Джобс: как ученый-изгой из США сделал Японию промышленным лидером Статьи

В марте 2019 года Петрозаводский горсуд приговорил директора «Сямозера» Елену Решетову и ее заместителя, координатора Вадима Виноградова к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Следствие посчитало, что они знали о штурмовом предупреждении, но не отменили сплав. В лодках находилось больше пассажиров, чем положено, детей не обеспечили спасательными жилетами подходящего размера.

Тогда же суд признал инструктора Валерия Круподерщикова виновным в оставлении в опасности и приговорил к восьми месяцам колонии-поселения. Он не отбывал этот срок из-за истечения срока давности. Другого инструктора, Павла Ильина, суд оправдал из-за отсутствия состава преступления, однако в июне 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции отправила дело на новое рассмотрение.

В 2017 году Суоярвский районный суд Карелии приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении фельдшера местной больницы Ирину Щербакову. Она проигнорировала звонок от погибающих на Сямозере детей.

Между тем суд дважды оправдал бывшего главу карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио главы ведомства Людмилу Котович по делу о халатности. Сторона обвинения требовала для них шесть лет колонии-поселения, однако судья признала проверки Роспотребнадзора в отношении лагеря достаточными.

Ведомство нашло недочеты в работе лагеря и указало на них его руководству, но предписания не были обязательными. К тому же, добавила судья, Роспотребнадзор не проводил экспертизу программ лагеря и не мог быть ответственным за обеспечение безопасности водных походов.