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Гибель школьников на Сямозере ,  
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Суд отменил оправдательные приговоры по делу о гибели детей на Сямозере

Дело двух инструкторов лагеря, 14 детей из которого утонули в 2016 году в карельском озере, будет рассматриваться судом заново
Павел Ильин и Валерий Круподерщиков
Павел Ильин и Валерий Круподерщиков (Фото: Игорь Подгорный / ТАСС)

Судебная коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции отменила оправдательные приговоры, вынесенные ранее в отношении двух фигурантов дела о гибели в 2016 году в Карелии 14 детей, участвовавших в водном походе по Сямозеру. Такое решение было принято после рассмотрения кассационной жалобы, поданной Генпрокуратурой, говорится в сообщении пресс-службы Третьего кассационного суда.

В марте 2019 года городской суд Петрозаводска оправдал инструкторов лагеря при парк-отеле «Сямозеро» Валерия Круподерщикова и Павла Ильина, обвинявшихся в в оказании услуг, не соответствующих правилам безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). При этом Круподерщиков, сопровождавший 18 июня 2016 года во время водного похода по Сямозеру два каноэ с детьми, был приговорен к восьми месяцам лишения свободы за оставление детей в опасности (обвинение просило приговорить его к шести годам лишения свободы). Однако от отбывания наказания суд Круподерщикова освободил в связи с истечением срока давности.

Кроме того, были оправданы еще двое фигурантов дела — экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя ведомства Людмила Котович. Но уже в июне 2019 года Верховный суд Карелии оправдательные приговоры в отношении Коваленко и Котович отменил, оставив, однако, в силе оправдательные приговоры Ильину и Круподерщикову.

«Суд отменил приговор и апелляционное определение нижестоящих судов в части оправдания Круподерщикова и Ильина и направил дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда», — говорится в сообщении.

18 июня 2016 года два каноэ, на которых по Сямозеру плыли 24 ребенка, перевернулись во время шторма, и 14 детей утонули. В марте 2019 года решением Петрозаводского городского суда директор парк-отеля «Сямозеро» Елена Решетова и координатор лагеря Вадим Виноградов были приговорены к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Московские школьники погибли на озере в Карелии
Фотогалерея 
<p>Парк-отель &laquo;Сямозеро&raquo; в&nbsp;Пряжинском районе</p>

По версии следствия, Решетова совместно с Виноградовым, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход. При этом были превышены пассажировместимость и грузоподъемность плавсредств, а детей не обеспечили спасательными жилетами подходящего размера и форм.

Кроме того, в 2017 году Суоярвский районный суд признал виновной в халатности фельдшера местной больницы Ирину Щербакову, которая проигнорировала звонок от погибающих на Сямозере детей, и приговорил ее к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сямозеро, Карелия, Санкт-Петербург
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