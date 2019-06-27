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Двух оправданных по делу о гибели детей на Сямозере будут судить заново
Верховный суд Карелии отменил оправдательные приговоры в отношении экс-главы регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилы Котович
Людмила Котович (Фото: Игорь Подгорный / ТАСС)

Верховный суд Карелии отправил на новое рассмотрение дело о гибели в 2016 году 14 детей, участвовавших в водном походе по Сямозеру, сообщает портал «Столица на Онего». В соответствии с решением коллегии по уголовным делам Верховного суда республики Петрозаводский городской суд заново рассмотрит дело в отношении экс-главы регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилы Котович.

Оба они в марте были оправданы, однако теперь Верховный суд Карелии оправдательные приговоры в отношении Коваленко и Котович отменил. Приговор третьему оправданному — инструктору лагеря на Сямозере Павлу Ильину — был оставлен в силе, так же как обвинительные приговоры, вынесенные еще троим фигурантам дела.

РБК направил запрос в пресс-службу Верховного суда Карелии.

Общество
Экс-глава лагеря на Сямозере получила 9,5 года колонии за гибель 14 детей

18 июня 2016 года два каноэ, на которых по Сямозеру плыли 24 ребенка, перевернулись во время шторма, и 14 детей утонули. В марте 2019 года решением Петрозаводского городского суда директор парк-отеля «Сямозеро» Елена Решетова и координатор лагеря Вадим Виноградов были приговорены к 9,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а инструктор лагеря на Сямозере Валерий Круподерщиков, признанный невиновным в оказании услуг, не соответствующих правилам безопасности, — к восьми месяцам лишения свободы за оставление детей в опасности. При этом от отбывания наказания суд Круподерщикова освободил в связи с истечением срока давности.

В конце марта прокуратура Карелии обжаловала решение Петрозаводского суда, потребовав отмены оправдательных приговоров в связи с их несоответствием фактическим обстоятельствам дела, а также существенным нарушением уголовно-процессуального закона и неправильным применением уголовного закона.

О намерении обжаловать решение Петрозаводского суда заявлял и адвокат семей погибших детей.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Сямозеро, Карелия
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