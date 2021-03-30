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Суд повторно оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере

Петрозаводский горсуд рассматривал обвинение против руководства регионального Роспотребнадзора. Судья посчитала, что ведомство не отвечает за безопасность водных походов

Петрозаводский городской суд вновь оправдал бывшего главу карельского управления Роспотребназдора Анатолия Коваленко и врио главы ведомства Людмилу Котович. Их обвиняли в халатности, которая повлекла гибель 14 воспитанников детского лагеря во время водного похода по карельскому Сямозеру в 2016 году. О решении суда сообщает ТАСС со ссылкой на судью Марину Носову.

«Коваленко Анатолия признать невиновным по предъявленному ему обвинению. Котович Людмилу Михайловну признать невиновной по предъявленному обвинению за отсутствием в деянии состава преступления», — уточнила она.

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Обвинение требовало для Коваленко и Котович шесть лет колонии-поселения. Прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор.

Судья признала проверки Роспотребнадзора в отношении детского лагеря исчерпывающими в рамках актуального на тот момент законодательства. Носова отметила, что карельское управление ведомства нашло недочеты в работе лагеря и указало на них его руководству. Однако предписания об их исправлении не носили обязательный характер. Судья уточнила, что Роспотребнадзор не проводил экспертизу программ, которые реализовывали в лагере.

«Обеспечение безопасности водных походов не входит в компетенцию Роспотребнадзора», — добавила Носова. Она также пояснила, что Роспотребнадзор не является гарантом комфортного детского отдыха.

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В марте 2019 года тот же Петрозаводский горсуд уже выносил оправдательные приговоры Котович и Коваленко по обвинению в халатности. Однако в июне 2019-го Верховный суд Карелии отменил их, и дело направили на пересмотр.

Воспитанники лагеря «Парк-отель «Сямозеро» летом 2016 года отправились на двух каноэ в сплав по Сямозеру во время шторма. Лодки перевернулись, 14 детей в возрасте 12–13 лет утонули.

Помимо руководства регионального Роспотребнадзора на скамье подсудимых оказались члены администрации детского лагеря, инструктора, сопровождавшие детей в плавании, и фельдшер местной больницы, которая проигнорировала звонок от погибающих.

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Директора парк-отеля «Сямозеро» Елену Решетову и ее зама, координатора лагеря Вадима Виноградова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, они знали о штормовом предупреждении, но не отменили водный поход. При этом были превышены пассажировместимость и грузоподъемность плавсредств, а детей не обеспечили спасательными жилетами подходящего размера и форм.

Петрозаводский горсуд в марте 2019 года приговорил Решетову и Виноградова к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Инструктора Валерия Круподерщикова в марте 2019-го Петрозаводский горсуд признал виновным в оставлении в опасности и приговорил к восьми месяцам колонии поселения. Однако от отбывания наказания его освободили из-за истечения срока давности. Другого инструктора, который был в плавании, Павла Ильина горсуд оправдал в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Как и в случае с руководством регионального Роспотребнадзора, позже эти оправдательные приговоры отменили. Судебная коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в июне 2020 года отправила дело на новое рассмотрение.

Фельдшера местной больницы Ирину Щербакову, которая проигнорировала звонок от погибающих на Сямозере детей, Суоярвский районный суд в 2017 году признал виновной в халатности. Ее приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Автор
Анна Громова Анна Громова
суд Сямозеро Роспотребнадзор
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