Суд повторно оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере

Петрозаводский горсуд рассматривал обвинение против руководства регионального Роспотребнадзора. Судья посчитала, что ведомство не отвечает за безопасность водных походов

Петрозаводский городской суд вновь оправдал бывшего главу карельского управления Роспотребназдора Анатолия Коваленко и врио главы ведомства Людмилу Котович. Их обвиняли в халатности, которая повлекла гибель 14 воспитанников детского лагеря во время водного похода по карельскому Сямозеру в 2016 году. О решении суда сообщает ТАСС со ссылкой на судью Марину Носову.

«Коваленко Анатолия признать невиновным по предъявленному ему обвинению. Котович Людмилу Михайловну признать невиновной по предъявленному обвинению за отсутствием в деянии состава преступления», — уточнила она.

Обвинение требовало для Коваленко и Котович шесть лет колонии-поселения. Прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор.

Судья признала проверки Роспотребнадзора в отношении детского лагеря исчерпывающими в рамках актуального на тот момент законодательства. Носова отметила, что карельское управление ведомства нашло недочеты в работе лагеря и указало на них его руководству. Однако предписания об их исправлении не носили обязательный характер. Судья уточнила, что Роспотребнадзор не проводил экспертизу программ, которые реализовывали в лагере.