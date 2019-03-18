Экс-глава лагеря на Сямозере получила 9,5 лет колонии за гибель 14 детей

Экс-глава лагеря на Сямозере получила 9,5 лет колонии за гибель 14 детей

Суд признал виновными нескольких сотрудников лагеря в Карелии, где в 2016 году во время водного похода утонули 14 детей. Трое фигурантов дела оправданы

Елена Решетова и Вадим Виноградов (Фото: Игорь Подгорный / ТАСС)

Городской суд Петрозаводска признал виновными нескольких сотрудников лагеря в Карелии лагеря, где в 2016 году во время водного похода по Сямозеру утонули сразу 14 детей. Из шести обвиняемых по делу виновными признаны трое, еще троих суд оправдал, сообщает портал «Столица на Онего».

Решением суда директор парк-отеля «Сямозеро» Елена Решетова и координатор лагеря Вадим Виноградов приговорены к 9,5 года лишения свободы по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Отбывать срок они будут в колонии общего режима.

Инструктор лагеря на Сямозере Валерий Круподерщиков был признан невиновным в оказании услуг, не соответствующих правилам безопасности, но приговорен к восьми месяцам лишения свободы за оставление детей в опасности (обвинение просило приговорить его к 6 годам лишения свободы). От отбывания наказания Круподерщикова суд освободил в связи с истечением срока давности, сообщает ИА «Республика Карелия».

Еще трое фигурантов дела — экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, врио руководителя ведомства Людмила Котович ​и инструктор лагеря Павел Ильин — были оправданы.​

Обвинение планирует обжаловать вынесенный судом Петрозаводска приговор, сообщила «РИА Новости» гособвинитель Ирина Кириллович.