Берлускони заявил, что в мире нет способных вести переговоры с Россией
«Ни в Европе, ни в мире» нет политиков, которые смогли бы вести переговоры с Россией по ситуации на Украине, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, передает Fanpage.
«У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе. Один из мировых лидеров, который должен был привести [президента России Владимира] Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником <...>. Другой <...> заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана», — сказал он.
Путин не сядет за стол переговоров, если мировые политики продолжат вести себя в подобном ключе, считает Берлускони.
«Военным преступником» Путина называл президент США Джо Байден. В Кремле в ответ заявили, что Байден, как глава государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире, использует «недопустимую и непростительную» риторику.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг до начала военной операции на Украине, 22 февраля, осудил решение российского президента признать независимость Луганской и Донецкой народных республик и заявил, что оно подрывает территориальную целостность Украины, а также препятствует разрешению кризиса в юго-восточной части страны. Он обвинил Москву в эскалации ситуации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Среди ее основных целей российские власти называют «денацификацию» и «демилитаризацию» этой страны и защиту населения Донбасса от «геноцида». В конце апреля Минобороны назвало целью второй фазы военной операции контроль над Донбассом.
Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров по урегулированию конфликта. 6 марта в российском МИДе заявили, что переговорный процесс застопорился. Спустя два месяца Путин сказал, что ситуация не изменилась и обвинил Киев в блокировании переговоров. Западные политики требуют, чтобы Россия и Украина активизировали процесс. В частности, об этом говорил канцлер Германии Олаф Шольц.