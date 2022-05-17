Берлускони заявил, что в мире нет способных вести переговоры с Россией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 65,82 (+0,02) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 63,44 (-0,34) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Росреестр сообщил о резком снижении числа сделок с жильем в Москве Недвижимость, 10:15
В Бердске произошел пожар в здании химзавода на площади 2 тыс. кв. м Общество, 10:14
Холдинг Баффета нарастил долю в Apple и заменил акции Wells Fargo на Citi Инвестиции, 10:11
Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Pro, 10:07
Maer провел благотворительный показ нового российского мультфильма Пресс-релиз, 10:00
Берлускони заявил, что в мире нет способных вести переговоры с Россией Политика, 09:41
Власти КНДР сообщили о 269 тыс. новых случаев «лихорадки» Общество, 09:38
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 09:33
Володин назвал Борреля и Гутерриша «поросятами из Евросоюза» Политика, 09:31
ЦСКА заявил Евролиге о планах сыграть в следующем сезоне вопреки санкциям Спорт, 09:26
Риелторы зафиксировали рекорд цен на жилье бизнес-класса в Москве Недвижимость, 09:22
По каким причинам не удастся легко заместить импортное медоборудование Pro, 09:13
Как повысить рентабельность грузоперевозок. Тест РБК и Cordiant Professional, 09:09
Российские эксперты обнаружили новую хакерскую группировку Технологии и медиа, 09:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Берлускони заявил, что в мире нет способных вести переговоры с Россией

Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Marco Tacca / Getty Images)

«Ни в Европе, ни в мире» нет политиков, которые смогли бы вести переговоры с Россией по ситуации на Украине, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, передает Fanpage.

«У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе. Один из мировых лидеров, который должен был привести [президента России Владимира] Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником <...>. Другой <...> заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана», — сказал он.

Песков напомнил назвавшему Путина военным преступником Байдену про бомбы
Политика
Джо Байден

Путин не сядет за стол переговоров, если мировые политики продолжат вести себя в подобном ключе, считает Берлускони.

«Военным преступником» Путина называл президент США Джо Байден. В Кремле в ответ заявили, что Байден, как глава государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире, использует «недопустимую и непростительную» риторику.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг до начала военной операции на Украине, 22 февраля, осудил решение российского президента признать независимость Луганской и Донецкой народных республик и заявил, что оно подрывает территориальную целостность Украины, а также препятствует разрешению кризиса в юго-восточной части страны. Он обвинил Москву в эскалации ситуации.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Среди ее основных целей российские власти называют «денацификацию» и «демилитаризацию» этой страны и защиту населения Донбасса от «геноцида». В конце апреля Минобороны назвало целью второй фазы военной операции контроль над Донбассом.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Пять финтех-стартапов под грифом «самый»
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как работает система принятия решений на основе эмоций участников рынка
Статьи
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Какие возможности открывает применение машинного обучения в компании
Инструкции
Pro
Фото: Instacart Сильнейший конкурент Amazon выходит на IPO: что нужно знать инвесторам
Статьи
Pro
Фото: Gleren Meneghin / Unsplash Свой — чужой: кого из кандидатов и когда брать на работу
Статьи
Pro
Марафон для бразильянок: на чем россияне зарабатывают в Латинской Америке
Статьи

Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров по урегулированию конфликта. 6 марта в российском МИДе заявили, что переговорный процесс застопорился. Спустя два месяца Путин сказал, что ситуация не изменилась и обвинил Киев в блокировании переговоров. Западные политики требуют, чтобы Россия и Украина активизировали процесс. В частности, об этом говорил канцлер Германии Олаф Шольц.

Материалы к статье
Теги
Владимир Путин Италия Украина переговоры Сильвио Берлускони
Материалы по теме
Песков напомнил назвавшему Путина военным преступником Байдену про бомбы
Политика
Байден назвал Путина «военным преступником»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter