МИД заявил о стагнации в переговорах России и Украины

Киев и его «западные наставники» не заинтересованы в поиске мирного урегулирования, заявили в МИД России. В ведомстве отметили, что переговоры Москвы и Киева находятся в состоянии стагнации

Фото: Андрей Любимов / РБК

Переговоры между Россией и Украиной по политическому урегулированию не развиваются, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», — сказал он.

По словам Зайцева, об этом в том числе говорят заявления украинских властей. В качестве примера он привел высказывание президента Украины Владимира Зеленского от 4 мая. Тогда, как отметил Зайцев, президент заявил, что «не видит перспективы для переговоров». Еще одно заявление сделал глава СНБО Алексей Данилов, который «вообще отверг любую возможность мирного договора с Россией», продолжил замдиректора ДИП МИДа.

«Все это подтверждает важность реализации задач специальной военной операции», — заключил он.

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