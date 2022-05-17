Власти КНДР сообщили о 269 тыс. новых случаев «лихорадки»
За последние сутки противоэпидемическое командование Северной Кореи выявило 269 510 новых пациентов с повышенной температурой. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) на сайте.
Более 170 460 пациентов выздоровели, умерли шесть человек.
Общее число заболевших с конца апреля достигло 1 483 060 человек. Из них 819 090 корейцев выздоровели и еще более 663 910 человек проходят лечение. Умерли 56 человек.
Власти Северной Кореи впервые официально признали случай заражения COVID-19 только 12 мая. Глава КНДР Ким Чен Ын призвал пресечь все пути для распространения вируса и усилить пограничный контроль. Спустя несколько дней он назвал «лихорадку» крупнейшим потрясением с момента основания страны и сравнил ее с распространением нового коронавируса во всем мире.
Южнокорейское агентство Yonhap писало, что КНДР может не уточнять число зараженных коронавирусом из-за нехватки тестов и иного оборудования для подтверждения инфекции. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уже дважды предлагал отправить в КНДР вакцины или другие необходимые материалы, но Пхеньян пока не давал согласия.
Тем временем власти Северной Кореи привлекли к доставке лекарств военных и других работников Министерства обороны. Они также начали обучать жителей знаниям о штамме коронавируса «стелс-омикрон», а также противоэпидемическим правилам. К проведению медицинских осмотров подключили преподавателей и студентов учреждения медподготовки. Заводы медикаментов увеличили объемы производства.