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Власти КНДР сообщили о 269 тыс. новых случаев «лихорадки»

Фото: Feng Li / Getty Images
Фото: Feng Li / Getty Images

За последние сутки противоэпидемическое командование Северной Кореи выявило 269 510 новых пациентов с повышенной температурой. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) на сайте.

Более 170 460 пациентов выздоровели, умерли шесть человек.

Общее число заболевших с конца апреля достигло 1 483 060 человек. Из них 819 090 корейцев выздоровели и еще более 663 910 человек проходят лечение. Умерли 56 человек.

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Власти Северной Кореи впервые официально признали случай заражения COVID-19 только 12 мая. Глава КНДР Ким Чен Ын призвал пресечь все пути для распространения вируса и усилить пограничный контроль. Спустя несколько дней он назвал «лихорадку» крупнейшим потрясением с момента основания страны и сравнил ее с распространением нового коронавируса во всем мире.

Южнокорейское агентство Yonhap писало, что КНДР может не уточнять число зараженных коронавирусом из-за нехватки тестов и иного оборудования для подтверждения инфекции. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уже дважды предлагал отправить в КНДР вакцины или другие необходимые материалы, но Пхеньян пока не давал согласия.

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Тем временем власти Северной Кореи привлекли к доставке лекарств военных и других работников Министерства обороны. Они также начали обучать жителей знаниям о штамме коронавируса «стелс-омикрон», а также противоэпидемическим правилам. К проведению медицинских осмотров подключили преподавателей и студентов учреждения медподготовки. Заводы медикаментов увеличили объемы производства.

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