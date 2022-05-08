Джилл Байден совершила «неожиданный» визит на Украину
Первая леди США Джилл Байден совершила «неожиданный» визит на Украину и встретилась с женой украинского лидера Еленой Зеленской. Об этом написала в своем Twitter репортер СNN Кейт Беннетт, которая входит в журналистский пул Белого дома и освещает деятельность супруги президента. Агентство Reuters со ссылкой на пул написало, что кортеж Джилл Байден пересек границу с Украиной для не объявленного ранее визита.
Беннетт также разместила фотографию Джилл Байден и Елены Зеленской, которые сидят за столом. Позже журналистка опубликовала видео из школы Ужгорода, где первые леди США и Украины приняли участие в «ремесленном проекте» с несколькими детьми. Беннет уточнила, что школа ранее была переоборудована под пункт временного размещения.
«Я хотела приехать [на Украину] в День матери» — сказала Зеленской Байден (цитата по CNN) и добавила, что «народ США поддерживает народ Украины»
Агентство УНИАН опубликовало видео встречи двух первых люди, на котором видно, что Джилл Байден обнимает Елену Зеленскую и дарит ей цветы.
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