Первые леди США и Украины Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, переоборудованную для временного размещения украинцев

Джилл Байден и Елена Зеленская (Фото: Susan Walsh / AP)

Первая леди США Джилл Байден совершила «неожиданный» визит на Украину и встретилась с женой украинского лидера Еленой Зеленской. Об этом написала в своем Twitter репортер СNN Кейт Беннетт, которая входит в журналистский пул Белого дома и освещает деятельность супруги президента. Агентство Reuters со ссылкой на пул написало, что кортеж Джилл Байден пересек границу с Украиной для не объявленного ранее визита.

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Беннетт также разместила фотографию Джилл Байден и Елены Зеленской, которые сидят за столом. Позже журналистка опубликовала видео из школы Ужгорода, где первые леди США и Украины приняли участие в «ремесленном проекте» с несколькими детьми. Беннет уточнила, что школа ранее была переоборудована под пункт временного размещения.

«Я хотела приехать [на Украину] в День матери» — сказала Зеленской Байден (цитата по CNN) и добавила, что «народ США поддерживает народ Украины»

Агентство УНИАН опубликовало видео встречи двух первых люди, на котором видно, что Джилл Байден обнимает Елену Зеленскую и дарит ей цветы.

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