Зеленский счел, что визит Байдена в Киев стал бы важным сигналом

Визит президента США Джо Байдена на Украину был бы очень важным шагом, сказал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News. Видео опубликовано на YouTube.

«Я думаю, это очень важно», — сказал Зеленский в ответ на вопрос о возможности Байдена увидеть происходящее в Буче, Бородянке и других украинских городах во время военных действий.

Он отметил, что украинцы воспринимают Байдена как «президента крупнейшей демократической цивилизации».

«Полагаю, это было бы очень важным сигналом», — указал украинский президент и добавил, что визит в Киев был бы полезен и для самого американского лидера.

26 марта на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой американский лидер рассказал, что хотел бы лично посмотреть на события на Украине, но сотрудники администрации не дают ему пересечь границу.

18 апреля Зеленский сказал, что хотел бы видеть Байдена на Украине, так как согласен с его словами о том, что во время военной операции в стране происходит геноцид. Президент США тогда ответил, что не знает, приедет ли на Украину.

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2 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что планов визита Байдена на Украину нет, несмотря на его желание.