Немецкий регулятор заявил о заполненности хранилищ газом более чем на 40%

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Газовые хранилища в Германии заполнены почти наполовину, что превышает уровень предыдущего года, следует из отчета Федерального сетевого агентства Германии.

«Текущий уровень хранения [газа] в Германии составляет 40,80%. В настоящее время он значительно выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов», — говорится в документе. В марте этого года заполненность немецких хранилищ составляла 26,8%.

Агентство указывает, что сейчас поставки газа в Германии стабильны, их безопасность по-прежнему гарантированна, и в целом потоки газа в Германию практически не изменились. Регулятор заявил, что «внимательно следит за возможными последствиями сокращения транзита газа через Украину и нынешних российских санкций против «Газпрома».

14 мая министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия сможет пережить зиму»\ в случае прекращения поставок российского газа при условиях, что у страны будут полные хранилища к концу год, что два из четырех арендованных ФРГ танкеров со сжиженным природным газом будут подключены к сети (они, указал Хабек, уже заменяют чуть менее четверти газа из России) и если Германия будет значительно экономить энергию. Министр отметил, что цены на газ будут высокими, а к концу зимы хранилища опустеют.

Хабек указывал, что некоторые дочерние предприятия Gazprom Germania GmbH не получают газ из-за ответных российских санкций в отношении Запада. По словам министра, немецкие энергетики заранее подготовились к этой ситуации и нашли способы компенсировать отсутствие поставок из России.

Согласно отчету «Газпрома» за 2020 год, Германия была крупнейшим покупателем российского газа в Европе. Из почти 175 млрд куб. м, которые были поставлены в Европу, чуть меньше 46 млрд получила ФРГ.