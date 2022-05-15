Начальник СИЗО Херсона обвинил СБУ в организации бунта

Служба безопасности Украины организовала бунт и пыталась устроить побег заключенных из следственном изоляторе Херсона. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков, передает российское госагентство «РИА Новости». Херсон находится под полным контролем российских войск со 2 марта.

Гуряков назвал себя агентом СБУ с позывным «Гурон», которым он якобы является с 2005 года. Он заявил, что его куратор Андрей Сипливый давал ему задания по дестабилизации обстановки в СИЗО.

По его словам, 11 мая он получил команду выпустить из камер все 280 заключенных, чтобы они устроили массовые беспорядки в городе, «чтобы потом обвинить в этом Россию». Осужденные начали приближаться к основному заграждению и не выполняли требование вернуться в камеры.

«После того как они начали штурмовать КПП № 1, сотрудниками охраны было применено оружие. Сперва были выстрелы вверх, после — на поражение, в результате чего погиб один заключенный», — рассказал и.о. начальника СИЗО.

Гуряков связался с российским военным комендантом и через 10-15 минут в изолятор прибыли сотрудники правоохранительных органов, заявил он. Б

По словам Гурякова, после того как ситуация стала полностью выходить из-под контроля, он принял решение связаться с военным комендантом города и запросил помощь. Через 10-15 минут в изолятор прибыли сотрудники правоохранительных органов. «Бунт был подавлен силами личного состава следственного изолятора совместно с военной полицией России», — отметил он.

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13 мая Херсонская областная прокуратура, подконтрольная Киеву, начала расследование убийства одного из заключенных СИЗО, передавал «Суспiльне Херсон». Следствие обвинило начальника колонии в госизмене, а также сообщило о том, что исполняющий обязанности начальника оперативного отдела находится в плену.

Российские войска взяли Херсон под полный контроль в самом начале военной операции на Украине, 2 марта. После этого в городе появилась пророссийская военно-гражданская администрация. Ее замглавы назначили активиста Кирилла Стремоусова. В 2020 году СБУ называла его участником операции российского ФСБ. С 2014 года на него было заведено 10 дел за хулигантство, писал «Суспiльне». Включен в базу сайта «Миротворец».

В мае Стремоусов заявлял, что Херсон перейдет на рубль, а потом и войдет в состав России. Кремль отмечал, что судьбу региона должы решить жители.