Поклонская сообщила об очередях за лекарствами в Херсонской области
В Херсонской области образовались очереди за лекарствами, сообщила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская в Telegram.
«Огромные очереди за лекарствами в Херсонской области. Самое первоочередное и необходимое сегодня для людей — это медикаменты, те препараты, без которых некоторые не могут нормально жить, и их просто нет в аптеках», — написала Поклонская и разместила фотографии, на которых видна очередь к аптеке.
Поклонская также поблагодарила всех, кто принимал участие в сборе гуманитарной помощи мирному населению.
В разговоре с РБК Поклонская пояснила, что очередь на фото состоит из людей, желающих приобрести медикаменты, которых нет в аптеках. По ее словам, в регионе в целом «необходимо запустить функционирование аптечной сети». «Чтобы аптеки работали и продавали медикаменты людям. Люди даже могут приобрести за деньги, но нет лекарств, ничего на работает. Со слов жителей Херсона, в основном не работают [аптеки]. Те, которые работают, там нет медикаментов. Это самая важная проблема», — сказала Поклонская.
Россотрудничество занимается сбором гуманитарной помощи для Херсонской области Украины. 30 апреля Поклонская писала, что организация отправила медикаменты для жителей этой области.
«Мы собираем лекарственные лекарства, медикаменты и отвозим в Херсон в качестве гуманитарной помощи. Просто принимаем заявки, поступают конкретные пожелания, наименования медикаментов», — объяснила Поклонская РБК.
По ее словам, заявки от жителей области поступают в основном на гормональные препараты для тех, у кого проблемы с щитовидной железой, и на препараты для лечения сахарного диабета. «Все эти препараты, а также противовирусные, противовоспалительные мы собираем, приобретаем и уже развозим адресно тем людям, которые сообщили о себе. Сегодня еще мои помощники завозят лекарства по 40 адресам», — рассказала Поклонская РБК. По ее словам, Россотрудничество закрепляет «старшего» за конкретной улицей, который получает гуманитарную помощь в виде лекарств и затем самостоятельно раздает ее конкретным людям.
Поклонская сообщала об отправке гуманитарной помощи в регион и раньше, в марте. 8 марта она рассказала, что «совместно с Росгвардией» доставляет туда продукты и лекарства, поскольку из-за их отсутствия «люди находятся на грани гуманитарной катастрофы». Поклонская также говорила, что те местные жители, кто получил от ее группы продукты, подвергались «гонению», «вплоть до поджогов домов».
Херсонская область Украины граничит с Крымом. Российские военные вышли к Херсону 24 февраля, в день начала военной операции на Украине.
На следующий день, 25 февраля, глава областной администрации Геннадий Лагута заявил, что власти утратили контроль над переправой к городу, а 2 марта российские войска заняли сам Херсон. Вся Херсонская область находится под контролем российских военных с 15 марта.
Спустя десять дней, 26 марта, постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, подконтрольных российским военным, начали формироваться новые военно-гражданские администрации. 9 апреля над зданием городской администрации в Херсоне водрузили флаг России.
В конце апреля замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, назначенный российской стороной, заявил, что с 1 мая регион перейдет в рублевую зону. Он уточнил, что предусмотрен переходный период до четырех месяцев, в это время в регионе будут ходить рубль и гривна. Стремоусов также говорил, что возврат Херсонской области Украине «невозможен». В то же время он говорил, что в регионе не планируют проводить «никаких референдумов». По его словам, переход на рубли в регионе необходим в связи с бегством финансовых структур Украины и отсутствием денежной массы.
Переход Херсонской области Украины на рубли с 1 мая позволит интегрировать регион с Донецкой и Луганской народными республиками и увеличить торговлю с Крымом, пояснили позднее в постоянном представительстве Крыма при президенте России.