Поклонская сообщила об очередях за лекарствами в Херсонской области

В Херсонской области населению не хватает медикаментов, за лекарствами в городе выстраиваются очереди, сообщила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская

Фото: poklonskaya_nv / Telegram

В Херсонской области образовались очереди за лекарствами, сообщила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская в Telegram.

«Огромные очереди за лекарствами в Херсонской области. Самое первоочередное и необходимое сегодня для людей — это медикаменты, те препараты, без которых некоторые не могут нормально жить, и их просто нет в аптеках», — написала Поклонская и разместила фотографии, на которых видна очередь к аптеке.

Поклонская также поблагодарила всех, кто принимал участие в сборе гуманитарной помощи мирному населению.

В разговоре с РБК Поклонская пояснила, что очередь на фото состоит из людей, желающих приобрести медикаменты, которых нет в аптеках. По ее словам, в регионе в целом «необходимо запустить функционирование аптечной сети». «Чтобы аптеки работали и продавали медикаменты людям. Люди даже могут приобрести за деньги, но нет лекарств, ничего на работает. Со слов жителей Херсона, в основном не работают [аптеки]. Те, которые работают, там нет медикаментов. Это самая важная проблема», — сказала Поклонская.

Россотрудничество занимается сбором гуманитарной помощи для Херсонской области Украины. 30 апреля Поклонская писала, что организация отправила медикаменты для жителей этой области.

«Мы собираем лекарственные лекарства, медикаменты и отвозим в Херсон в качестве гуманитарной помощи. Просто принимаем заявки, поступают конкретные пожелания, наименования медикаментов», — объяснила Поклонская РБК.

По ее словам, заявки от жителей области поступают в основном на гормональные препараты для тех, у кого проблемы с щитовидной железой, и на препараты для лечения сахарного диабета. «Все эти препараты, а также противовирусные, противовоспалительные мы собираем, приобретаем и уже развозим адресно тем людям, которые сообщили о себе. Сегодня еще мои помощники завозят лекарства по 40 адресам», — рассказала Поклонская РБК. По ее словам, Россотрудничество закрепляет «старшего» за конкретной улицей, который получает гуманитарную помощь в виде лекарств и затем самостоятельно раздает ее конкретным людям.

Читайте на РБК Pro Pro Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Инструкции Pro Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля Статьи Pro Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей Статьи Pro Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля Статьи Pro Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь Инструкции Pro Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно Инструкции Pro Как меняется актуальность цифровых активов и валют Как меняется актуальность цифровых активов и валют Статьи Pro Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться Статьи

Поклонская сообщала об отправке гуманитарной помощи в регион и раньше, в марте. 8 марта она рассказала, что «совместно с Росгвардией» доставляет туда продукты и лекарства, поскольку из-за их отсутствия «люди находятся на грани гуманитарной катастрофы». Поклонская также говорила, что те местные жители, кто получил от ее группы продукты, подвергались «гонению», «вплоть до поджогов домов».

Херсонская область Украины граничит с Крымом. Российские военные вышли к Херсону 24 февраля, в день начала военной операции на Украине.

На следующий день, 25 февраля, глава областной администрации Геннадий Лагута заявил, что власти утратили контроль над переправой к городу, а 2 марта российские войска заняли сам Херсон. Вся Херсонская область находится под контролем российских военных с 15 марта.

Спустя десять дней, 26 марта, постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, подконтрольных российским военным, начали формироваться новые военно-гражданские администрации. 9 апреля над зданием городской администрации в Херсоне водрузили флаг России.

В конце апреля замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, назначенный российской стороной, заявил, что с 1 мая регион перейдет в рублевую зону. Он уточнил, что предусмотрен переходный период до четырех месяцев, в это время в регионе будут ходить рубль и гривна. Стремоусов также говорил, что возврат Херсонской области Украине «невозможен». В то же время он говорил, что в регионе не планируют проводить «никаких референдумов». По его словам, переход на рубли в регионе необходим в связи с бегством финансовых структур Украины и отсутствием денежной массы.

Переход Херсонской области Украины на рубли с 1 мая позволит интегрировать регион с Донецкой и Луганской народными республиками и увеличить торговлю с Крымом, пояснили позднее в постоянном представительстве Крыма при президенте России.