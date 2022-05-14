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Пандемия коронавируса ,  
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В России второй день подряд зафиксировали рост числа случаев COVID-19

За последние сутки коронавирусом заразились 5 047 россиян, днем ранее, 13 мая, число заболевших составляло 4 896
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России зарегистрировали 5 047 новых случаев заболеваемости коронавирусом, 107 человек умерли, сообщает оперативный штаб в Telegram. Накануне, 13 мая, число случаев было меньше, COVID-19 выявили у 4 896 россиян.

В то же время количество госпитализированных за сутки уменьшилось 0,3%, 13 мая было 2 506 человек, 14 мая — 2 498 человек.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве — 402 человека. На втором месте — Санкт-Петербург (315 человек), на третьем — Московская область (246 человек). Следом идут Татарстан (185 человек) и Воронежская область (177 человек).

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Число заболевших COVID-19 стало расти после 12 мая, когда было зарегистрировано 4 065 новых случаев, при том, что с начала мая количество заболевших снижалось.

По подсчетам оперштаба, с начала пандемии коронавирусом в России заразились более 18 млн человек, 377 571 человек умер. В конце марта Росстат, учитывающий не только случаи, когда COVID стал основной причиной смерти, сообщал о смерти 796,2 тыс. человек.

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил о риске новой волны коронавируса в июне. Опрошенные РБК эксперты также предположили, что она начнется в июне—июле из-за подвида «омикрона» BA.2 — «стелс-омикрона».

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<25 000
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<50 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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