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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ насчитала почти 15 млн избыточных смертей из-за COVID за два года

Мемориальная стена в память о жертвах COVID-19 в центре Лондона
Мемориальная стена в память о жертвах COVID-19 в центре Лондона (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Избыточная смертность от коронавируса в мире за прошедшие два года составила 14,9 млн человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Согласно новым оценкам ВОЗ, количество смертей, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19 (избыточная смертность), с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года составило приблизительно 14,9 млн (от 13,3 млн до 16,6 млн)», — говорится в сообщении.

ВОЗ поясняет, что избыточная смертность — это разница между числом смертей, зарегистрированных в мире в 2020–2021 годах, и числом летальных исходов, которое «можно было бы ожидать при отсутствии пандемии на основании данных прежних лет». Это понятие включает как смерти из-за болезни, так и связанные с ней косвенно — «из-за воздействия пандемии на системы здравоохранения и общество».

По информации ВОЗ, число избыточных смертей из-за пандемии за 2020–2021 годы выше среди мужчин (57% мужчин, 43% женщин) и среди пожилых людей. Наибольшее число избыточных смертей (84%) за два года зафиксировали в Юго-Восточной Азии, Европе и Северной и Южной Америке, при этом около 68% случаев приходится всего на десять стран мира.

Из доклада ВОЗ следует, что больше всего избыточных смертей (81%) за 2020–2021 годы приходится на страны со средним уровнем достатка (53% в странах с доходом ниже среднего и 28% в странах с доходом выше среднего), в странах с высоким уровнем дохода выявили 15% от общего числа избыточных смертей, а меньше всего таких случаев (4%) зафиксировали в странах с низким уровнем дохода.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По данным ВОЗ, с конца марта этого года в мире снижаются смертность от COVID-19 и число новых случаев заражения. Так, согласно еженедельному бюллетеню организации, с 25 апреля по 1 мая 2022 года было зарегистрировано более 3,8 млн новых случаев заболевания и более 15 тыс. смертей, что на 17 и 3% меньше соответственно по сравнению с предыдущей неделей. По состоянию на 1 мая во всем мире выявили более 500 млн подтвержденных случаев и более 6 млн смертей, указали в ВОЗ.

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В России, по подсчетам оперштаба, с начала пандемии умерли 376,5 тыс. человек с COVID-19. При этом Росстат по данным на март 2022-го насчитал 547,5 тыс. случаев, где COVID был основной причиной смерти, а общее число умерших с коронавирусом составило 796,2 тыс. Данные статистической службы отличаются от информации оперштаба, так как Росстат учитывает случаи, когда COVID подтвердили уже после смерти или когда он был не основной причиной смерти.

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