За сутки число госпитализаций с COVID-19 выросло почти на 200%
За последние сутки в больницы с коронавирусом попали 3353 человека, что на 196,2% больше, чем днем ранее (1132). Об этом сообщил оперативный штаб в Telegram. Это самый высокий показатель с 19 апреля, когда число госпитализированных достигло 3462 человек.
По числу госпитализаций лидирует Санкт-Петербург (187), Москва (150) и Свердловская область (144).
Специалисты выявили 4065 новых случаев заболевания COVID-19, притом что провели 86 тыс. тестов. Умерли 111 человек.
Выздоровели 6930 человек, что на 37,4% больше по сравнению с 11 мая.
Накануне в России госпитализировали 1132 человек с коронавирусом. Тогда прирост к предыдущему дню составил 13,2%. Рост показателя зафиксировали в 42 субъектах, снижение — в 32. Еще в 11 регионах ситуация осталась без изменений. Коронавирус выявили у 4102 россиян. Умерли 98 человек, выздоровели — 5043.
С начала пандемии COVID-19 заболели 18,2 млн человек, выздоровели 17,6 млн, умерли более 377,3 тыс. Уровень коллективного иммунитета, который отражает число переболевших в последние полгода, привитых и ревакцинированных, составляет 41,2%.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил о риске новой волны коронавируса в июне. Опрошенные РБК эксперты также предположили, что она начнется в июне—июле из-за подвида «омикрона» BA.2 — «стелс-омикрона».