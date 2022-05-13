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Пандемия коронавируса ,  
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Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 20%

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 4896 новых случаев заражения коронавирусом (+20% к предыдущему дню), в больницы с этим диагнозом доставили 2506 человек (-25%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Москве (474) и Санкт-Петербурге (337). Также в пятерку по числу заболевших за сутки вошли Краснодарский край (206), Воронежская и Московская области (по 171 случаю в каждом).

Днем ранее в России было выявлено 4065 новых случаев COVID-19, госпитализировали 3353 человека.

В России выявили более 5,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В стране за сутки зафиксировали 105 смертельных исходов. Больше всего пациентов с коронавирусом умерли в следующих регионах:

  • Москва — 15 человек;
  • Санкт-Петербург — 12 человек;
  • Башкирия — 6 человек;
  • Нижегородская и Воронежская области — по 4 человека.

За сутки во всех регионах России от коронавируса вылечились 7257 пациентов. Самые высокие показатели зарегистрировали в Санкт-Петербурге (549), Москве (443) и Краснодарском крае (265).

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Всего с начала пандемии в России выявили более 18,2 млн случаев заболевания, из них 17,6 млн вылечились после инфекции, а 377,4 тыс. умерли.

Заболеваемость коронавирусом внутри страны начала снижаться с середины февраля, когда оперативный штаб сообщил о более чем 200 тыс. новых случаев заражения. Максимальное количество умерших за день зарегистрировали 19 ноября, когда от инфекции умерли 1254 человека.

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