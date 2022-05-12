Путин поздравил Пасечника с Днем ЛНР

Леонид Пасечник (Фото: Александр Река / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил главу Луганской народной республики Леонида Пасечника с Днем ЛНР, следует из телеграммы на сайте Кремля.

«Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики», — написал Путин.

Он также выразил надежду на то, что договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который Россия и ЛНР подписали 21 февраля, послужит «надежной основой для упрочения братских, союзнических связей» между странами.

Накануне Путин поздравил главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина с Днем ДНР. Он отметил, что сейчас Россия и ДНР борются за право граждан республики на свободную и мирную жизнь «в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией».

«Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу», — сказал Путин.

11 мая 2014 года на контролируемых боевиками ДНР и ЛНР территориях Луганской и Донецкой областей Украины прошли референдумы о независимости. Бюллетени содержали только один вопрос: «Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Луганской Народной Республики?»

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Организаторы голосования утверждали, что за независимость ЛНР проголосовали 96,2% избирателей, ДНР — 89,07%. Республики объявили о своем суверенитете и попросились в состав России.

Украинская ЦИК заявила, что действия на отдельных территориях регионов не имеют никакого отношения к процессу референдума. По Конституции Украины референдум мог быть только всеукраинсим и назначить его мог только парламент. Тогда исполняющий обязанности президента Александр Турчинов сказал, что в референдуме в Луганской области приняли участие 24% избирателей, в Донецкой области — около 32%. Он указал на то, что референдумы не будут иметь юридических последствий, а организаторы ответят за их проведение.

На референдумах не было международных наблюдателей ни от ОБСЕ, ни от Совета Европы, ни от России.

Россия признала независимость республик только восемь лет спустя, 21 февраля 2022 года. На следующий день Путин заявил, что они признаны в границах Донецкой и Луганской областей, а спорные вопросы по границам будут решаться на переговорах. Он говорил, что Киев отказался выполнять минские соглашения и пытался «вновь организовать на Донбассе блицкриг».

24 февраля Путин объявил о начале военной операции в Донбассе для «защиты» жителей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «денацификации» и «демилитаризации» Украины.

Киев заявлял, что не планирует наступления на республики Донбасса, а также отвергал поддержку нацистов. Признание ЛНР и ДНР украинские власти назвали вмешательством в суверенные дела Украины.

Во время боевых действий Кремль подчеркивал, что Россия не собирается захватывать территории Украины. Путин говорил, что речи о присоединении республик Донбасса к России не идет.

В конце апреля в администрации президента сменился куратор отношений с ЛНР и ДНР, говорили РБК пять источников в Кремле. Им стал заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока. За взаимодействие с республиками стало отвечать управление по внутренней политике, которое отвечает за коммуникации с российскими регионами. По словам одного из источников, смена куратора означает как минимум создание единого внутриполитического пространства и как максимум рассмотрение сценария вхождения ДНР и ЛНР в состав России.