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Путин поздравил Пасечника с Днем ЛНР

Леонид Пасечник
Леонид Пасечник (Фото: Александр Река / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил главу Луганской народной республики Леонида Пасечника с Днем ЛНР, следует из телеграммы на сайте Кремля.

«Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики», — написал Путин.

Он также выразил надежду на то, что договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который Россия и ЛНР подписали 21 февраля, послужит «надежной основой для упрочения братских, союзнических связей» между странами.

Путин поздравил Пушилина с Днем ДНР и выразил уверенность в победе
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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Накануне Путин поздравил главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина с Днем ДНР. Он отметил, что сейчас Россия и ДНР борются за право граждан республики на свободную и мирную жизнь «в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией».

«Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу», — сказал Путин.

11 мая 2014 года на контролируемых боевиками ДНР и ЛНР территориях Луганской и Донецкой областей Украины прошли референдумы о независимости. Бюллетени содержали только один вопрос: «Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Луганской Народной Республики?»

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Организаторы голосования утверждали, что за независимость ЛНР проголосовали 96,2% избирателей, ДНР — 89,07%. Республики объявили о своем суверенитете и попросились в состав России.

Украинская ЦИК заявила, что действия на отдельных территориях регионов не имеют никакого отношения к процессу референдума. По Конституции Украины референдум мог быть только всеукраинсим и назначить его мог только парламент. Тогда исполняющий обязанности президента Александр Турчинов сказал, что в референдуме в Луганской области приняли участие 24% избирателей, в Донецкой области — около 32%. Он указал на то, что референдумы не будут иметь юридических последствий, а организаторы ответят за их проведение.

На референдумах не было международных наблюдателей ни от ОБСЕ, ни от Совета Европы, ни от России.

Путин поздравил лидеров ЛНР и ДНР фразой «победа будет за нами»
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Владимир Путин

Россия признала независимость республик только восемь лет спустя, 21 февраля 2022 года. На следующий день Путин заявил, что они признаны в границах Донецкой и Луганской областей, а спорные вопросы по границам будут решаться на переговорах. Он говорил, что Киев отказался выполнять минские соглашения и пытался «вновь организовать на Донбассе блицкриг».

24 февраля Путин объявил о начале военной операции в Донбассе для «защиты» жителей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «денацификации» и «демилитаризации» Украины.

Киев заявлял, что не планирует наступления на республики Донбасса, а также отвергал поддержку нацистов. Признание ЛНР и ДНР украинские власти назвали вмешательством в суверенные дела Украины.

Во время боевых действий Кремль подчеркивал, что Россия не собирается захватывать территории Украины. Путин говорил, что речи о присоединении республик Донбасса к России не идет.

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В конце апреля в администрации президента сменился куратор отношений с ЛНР и ДНР, говорили РБК пять источников в Кремле. Им стал заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока. За взаимодействие с республиками стало отвечать управление по внутренней политике, которое отвечает за коммуникации с российскими регионами. По словам одного из источников, смена куратора означает как минимум создание единого внутриполитического пространства и как максимум рассмотрение сценария вхождения ДНР и ЛНР в состав России.

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Теги
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