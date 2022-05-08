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Путин поздравил лидеров ЛНР и ДНР фразой «победа будет за нами»

Владимир Путин поздравил ЛНР, ДНР и народ Украины с 77-й годовщиной Победы
Президент заверил лидеров Донбасса в победе, «как и в 1945 году». Поздравления также адресованы «народам Грузии и Украины», но не их лидерам
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы лидерам большинства стран бывшего СССР и «народам Грузии и Украины» к годовщине Дня Победы, он передал поздравления ветеранам и призвал хранить «традиции доброй дружбы», говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Телеграммы получили и лидеры Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.

В телеграммах к главам республик Донбасса президент сравнил военную операцию на Украине с Великой Отечественной войной, отметив, что «наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны».

Российский президент выразил уверенность, что, «как и в 1945 году, победа будет за нами».

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Обращения от Путина получили лидеры Казахстана, Абхазии, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Молдавии, Киргизии, Южной Осетии, а также Донецкой и Луганской народных республик.

«Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», — сказано в телеграммах Путина.

В адресованных ветеранам и украинским гражданам посланиях Путин призвал не допустить «реванша идейных наследников» проигравшей стороны в Великой Отечественной войне.

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Ольга Макеева

Российские силы начали военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля. Путин назвал целью демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства, заявив, что в течение восьми лет мирные жители Донбасса подвергались «издевательствам, геноциду».

В своем обращении о начале спецоперации российский президент назвал правительство Украины «антинародной хунтой» и захватившими власть «неонацистами». Днем позднее он призвал украинских военных «брать власть в свои руки».

Украина в ответ разорвала с Россией дипломатические отношения, объявила мобилизацию и ввела военное положение. Между Москвой и Киевом прошло несколько раундов переговоров по урегулированию конфликта. В середине марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил о «достаточно странной ситуации на переговорах» по вопросу «денацификации». «Украинские коллеги с другой стороны стола считают, что на Украине нет никаких нацистских образований», — рассказал он.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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