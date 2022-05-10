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МИД напомнил о доктрине в ответ на вопрос о ядерном ударе по Украине

Александр Грушко
Александр Грушко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В российской военной доктрине изложены основания для нанесения ядерного удара, заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Таким образом он ответил на вопрос о вероятности превентивного тактического ядерного удара по территории Украины.

«У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не дает никакого иного толкования, кроме того, что там черным по белому», — сказал дипломат.

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Указ, который определил четыре ситуации, в которых Россия может нанести ядерный удар, президент Владимир Путин подписал в июне прошлого года. Это:

  • агрессия против России с помощью обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по России или союзникам;
  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, которые атакуют территорию России или ее союзников.

После начала Россией военной операции на Украине в Кремле заявили, что любой исход действий Москвы не станет поводом для применения ядерного оружия. Представитель президента Дмитрий Песков тогда сказал, что ядерное оружие Россия применит лишь при наличии угрозы существованию страны. «Наличие угрозы существования и специальная военная операция никак не связаны друг с другом», — добавил он.

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В начале мая в МИД России заверили, что сценарии для применения ядерного оружия «неприменимы к реализации задач» российских сил на Украине.

27 февраля Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

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